Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi” etkinliği, İzmirlileri nostaljik bir sinema atmosferinde buluşturdu. Araçlarıyla İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’na gelen sinemaseverler, etkinliğin açılış filmi Hayalet Avcıları/Ghostbusters ile açık hava sinemasının tadını çıkardı.

Nostaljik ortam, ücretsiz ikramlar

Katılımcılar filmleri arabalarının içinden izlerken, çay ve kahve ikramı da yapıldı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hayatında ilk kez arabada film izleme deneyimi yaşayan çocuklar da heyecan yaşadı.

Arkadaş grubuyla etkinliğe gelen Ezgi Çalışkan, “Arabada film izlemek çok farklı ve keyifli oldu. Hayalet Avcıları’nı izlemek bizim için unutulmaz bir anı” dedi. Etkinliğe geçen yıl da katıldığını söyleyen Yağız Nal ise, “Çay ve kahve ikramı çok hoşumuza gitti. Ortam çok nostaljik, eski açık hava sinemalarını andırıyor” ifadelerini kullandı.

Çocuklar için unutulmaz deneyim

Etkinliğe ilk kez katılan 11 yaşındaki Aylin Nilüfer Pirim, arabadan sinema izlemenin kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu belirterek, “Çok heyecanlıyım, Hayalet Avcıları filmini de ilk kez izliyorum” dedi. Arkadaşı Semra Aydın da etkinliğe merak ederek geldiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

Film öncesi hazırlıklar

Gösterim öncesinde arabalarının camlarını silen, cips ve içeceklerini hazırlayan izleyiciler de dikkat çekti. Sebahattin Poyraz, “Filmi daha net görebilmek için camları sildik, ilk kez katılıyoruz” derken, arkadaşı Sude Çukur ise “Hayalet Avcıları benim çok sevdiğim bir film, heyecanla bekliyoruz” dedi.

Ekim ayına kadar sürecek

Etkinlik kapsamında üç film daha İzmirlilerle buluşacak. 25 Eylül’de Hayal Şarkısı/That Thing You Do!, 2 Ekim’de Sil Baştan/Eternal Sunshine of the Spotless Mind ve 9 Ekim’de F1 Filmi/F1: The Movie gösterilecek. Filmler saat 20.00’de başlayacak, araç alımları ise 18.30’da yapılacak.

Katılım koşulları

Gösterimlere katılım ücretsiz davetiyelerle sağlanacak. Davetiyeler, kultursanat.izmir.bel.tr adresinden alınabilecek ve her araç için bir QR kod yeterli olacak. Etkinliğe yalnızca binek araçlar kabul edilecek. Filmler orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek, ses ise araçların radyosundan dinlenebilecek. Toplam 200 araçlık kontenjan bulunuyor.