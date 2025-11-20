Türk atletizminin gelecek vadeden isimlerinden, İzmirli milli sporcu İsmail Nezir, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda önemli bir zafere imza attı. Erkekler 400 metre engelli finalinde yarışan Nezir, sadece sportif performansıyla değil, yarış sonrası sergilediği duygusal hareketle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye’ye bronz madalya getiren kritik derece

Final mücadelesi, Türkiye adına iki önemli sporcuyu bir araya getirdi. Yarışta, Türk atlet Berke Akçam 49.22’lik üstün derecesiyle zirveye yerleşerek altın madalyayı kazanırken, 23 yaşındaki genç yetenek İsmail Nezir de 50.87’lik derecesiyle üçüncü sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Önemli rakiplerine karşı üstün bir mücadele sergileyen Nezir, madalya kürsüsüne çıkarak Türkiye'nin atletizmdeki gücünü bir kez daha gösterdi.

Çantadan çıkan gizli notun gücü

İsmail Nezir’in bu başarısının ardında, küçük bir sır ve büyük bir sevgi yatıyordu. Genç sporcu, final yarışından hemen sonra gösterdiği küçük bir notla izleyicileri duygusal anlar yaşattı. Nezir, notun kendisine yarıştan bir gün önce, 9 yaşındaki kız kardeşi tarafından çantasına gizlice bırakıldığını ve bunu uçaktan indikten sonra fark ettiğini açıkladı.

Kız kardeşinin sevgi ve inançla kaleme aldığı bu mesajın kendisine büyük bir moral ve motivasyon sağladığını ifade eden Nezir, o notun etkisiyle piste çıkarak madalyaya uzandığını belirtti.

Madalyayı kardeşine ve tüm Türk çocuklarına ithaf etti

Bronz madalyayı kazandıktan sonra yaptığı duygusal açıklamayla takdir toplayan İsmail Nezir, elde ettiği başarıyı "Tüm Türk çocuklarına ve kardeşime armağan ediyorum" sözleriyle ithaf etti. Nezir, hem gösterdiği üstün performansla hem de sergilediği bu örnek ve vefalı duruşla spor camiasından tam not aldı.