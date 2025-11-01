Son Mühür- İzmir Tabip Odası, İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) ve İzmir Barosu Başkanları'nın gerçekleştirdikleri ortak toplantıda, TBMM’ye sunulan torba yasa teklifi ile vergi ve harç mevzuatında değişiklikler içeren düzenleme konusunda bir açıklama yayınladı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Fahri Yüce, İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve İZDO Başkanı Dt. Ersin Atinel, sağlık işletmelerinin bir gelir kapısı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek zaten ağır olan işletme giderlerinin daha da ağırlaşacağını ve bu durumun dolaylı olarak vatandaşa yansıyacağını ifade etti.

Yeni vergi ve harç düzenlemesinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu da vurgulanan toplantıda şu görüşlere yer verildi:

17.10.2025 tarihinde, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan torba yasa teklifi ile vergi ve harç mevzuatında değişiklikler içeren birçok düzenleme yapılması planlanmaktadır. Düzenlemelerin bir kısmı, “sorma ver” ifadesi ile karşılığını bulan uygulamaları çağrıştırmaktadır. Aslında burada ülkemiz kaynaklarının halkın yararına, adil şekilde paylaştırılması yerine hoyratça israf edilmesinin sonuçlarını yaşıyoruz.

Ekonomi alanında uygulanan yanlış politikaların olumsuz sonuçlarını, toplumun her kesimi derinlemesine yaşamaktadır. Bu olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak için yapısal çözümler üretilmelidir. Yapısal çözümler yerine hataların külfetinin halka yansıtılması maalesef ülkemizin acı bir gerçeği haline gelmiştir. Meclise sunulan torba yasa teklifi bir dizi vergi artışı içermektedir. Yani sıra, Harçlar Kanunu’nda da değişiklik yapılarak hekim ve diş hekimi muayenehaneleri, poliklinik ve tıp merkezleri, veteriner hekim muayenehanelerinin her yıl harç ödemesi gerektiğine dair bir teklif torba yasa metninde yer almaktadır.

Büyükşehirlerde iki katı olmak üzere, her yıl için muayenehane uygunluk belgesine 20 bin TL, özel poliklinik ruhsatnamesine 30 bin TL, özel tıp merkezi ruhsatnamesine 50 bin TL olacak şekilde harç alınması önerilmiştir.

Bu Yanlıştan Dönülmelidir. Tüccar Değiliz, Toplum Sağlığı İçin Çalışıyoruz

Sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması aşamasında, her bir sağlık kuruluşunun niteliğine göre, açılış sırasında zaten ruhsat harç bedeli alınmaktadır. Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, özel sağlık kuruluşlarından açılışı sırasında alınan harç dışında, her yıl ayrıca harç alınması planlanmaktadır.

Hekim ve diş hekimi muayenehaneleri, poliklinikler, kamu hizmeti sunan, kamusal amaca hizmet eden işyerleridir. Özel sağlık kuruluşlarının kamusal niteliğini yok sayan, sıradan ticari işletmeler gibi sınıflandıran anlayışı reddediyoruz. Hekim emeği yoğunluklu küçük işyerleri olan muayenehaneler ve poliklinikler, uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı ve sağlıkta dönüşüm programının hedefindedir. Bu işyerleri, kamu hastaneleri ve büyük özel sağlık sermayesi için bir rakip gibi görülmektedir. Hekim ve diş hekimi muayenehaneleri ile polikliniklerin açılmasını engellemek, açılmış olanlarının faaliyetlerini zorlaştırmak için her türlü idari ve hukuki zorlama yapılmaktadır. Son düzenleme hazırlığı ise, yıllardır devam eden idari ve hukuki zorluk çıkarma çabasının mali boyutunu içermektedir.

Özel sağlık kuruluşlarından her yıl alınması planlanan harç ile yeni bir gelir kalemi yaratılmaya çalışılması; Anayasa’nın eşitlik ilkesine, vergi adaleti ilkesine, çalışma hakkına açıkça aykırıdır. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri, her bir belge ve izin işleminde zaten harç almaktadır. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerinden alınan hizmet karşılığı harçlar zaten ödenmekte iken, bu defa “sorma ver harcı” istenmektedir.

Kabul edilemez

Hangi hizmetin karşılığında, her yıl için, “sorma ver harcı” alınacaktır? Kendi kaynakları ile ayakta durmaya çalışan hekim ve diş hekimi muayenehanelerine yönelik bu zorlamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve özel hastaneler yalnızca sağlık hizmeti sunan değil, aynı zamanda istihdam sağlayan, vergi ve sigorta ödemeleri ile ekonomiye katkı sağlayan işyerleridir. Devletin bu emeği desteklemesi gerekirken, yeni harçlarla cezalandırması kabul edilemez.

Aynı hizmet alanına ilişkin, mükerrer biçimde alınan harç ve bedeller yönetilemeyen bir ekonominin göstergesidir. Ekonomi yönetiminin sorumluluğu, bütçe açığını yurttaşa yıkmayı değil; israfı önlemeyi, adil ve üretimi destekleyen bir mali sistem kurmayı gerektirir.Bu nedenle, Anayasal meşruiyeti olmayan harç uygulamasından geri adım atılmalı, bir daha gündeme gelmemek üzere teklif geri çekilmelidir.