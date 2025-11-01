Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonun ilk beş maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, yarın deplasmanda son sıradaki Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda saat 13.00’te başlayacak.

Avrupa arenasında başarı sürüyor

Petkimspor, geçtiğimiz hafta FIBA Europe Cup C Grubu’nda evinde oynadığı karşılaşmada CSM Oradea’yı mağlup ederek grup liderliğine yükselmişti. Türkiye’deki lig mücadelesinin ardından takım, Avrupa serüvenine 5 Kasım’da Romanya’da Corona Brasov karşısında devam edecek.

Ligde hedef ilk galibiyetler

Sezonun başında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Aliağa Petkimspor, deplasmanda kazanarak hem moral bulmayı hem de ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Büyükçekmece karşısında alınacak bir galibiyet, takımın ritmini yükseltmesi açısından kritik önem taşıyor.