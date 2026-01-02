Son Mühür- İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yapı malzemeleri ve temizlik ürünleri üreten, hisseleri yaklaşık 12 yıldır Borsa İstanbul’da işlem gören İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dilberoğlu ile kurucu ortak Natan Kohen, sahip oldukları yaklaşık yüzde 9,9’luk hisselerini borsa dışında elden çıkararak hisselerini Hedef Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsihan Karaca’ya sattı ve şirketten tamamen çekildi.

Borsa dışında el değiştirdi 31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen satış işlemleri, hisse başına 10,14847873 TL üzerinden yapılırken, toplam bedel 177 milyon 774 bin TL olarak açıklandı. Satış kapsamında toplam 1.378.125 TL nominal A Grubu pay ve 2.289.937,50 TL nominal B Grubu pay borsa dışında el değiştirdi.

Natan Kohen’den açıklama

Kohen, bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “31.12.2025 tarihinde, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,14847873 TL birim fiyatla borsa dışında toplam 1.378.125 TL nominal tutarlı A Grubu ve 2.289.937,50 TL nominal tutarlı B Grubu payların satış işlemi 37.225.254,28 TL bedel ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 31.12.2025 tarihi itibariyle yüzde 0’a düşmüştür” ifadelerini kullandı.

Karaca süreç hakkında bilgi verdi

Aynı platformda Şemsihan Karaca da “31.12.2025 tarihinde, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,14847873 TL birim fiyatla borsa dışında toplam 3.937.500 TL nominal tutarlı A Grubu payların alış işlemi 39.959.635,02 TL bedel ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 31.12.2025 tarihi itibariyle yüzde 2,22’ye yükselmiştir. İşlem neticesinde, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. A Grubu imtiyazlı payların tamamının mülkiyeti tarafıma ait olup, A Grubu payların oyda imtiyazı olmaması ve Yönetim Kurulu’nun çoğunluğunu belirleme yetkisi vermemesi nedeniyle kontrol tarafımca elde edilmemiş ve zorunlu pay alım teklifi koşulları doğmamıştır” açıklamasını yaptı.

Böylece kurucu ortaklar şirketten tamamen çekilmiş, yeni hissedar Karaca ise şirketin yönetim kontrolünü elde etmemiş oldu. İşlem, borsa dışında gerçekleştiği için zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğmadı.