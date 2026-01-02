Son Mühür/Merve Turan- Bizimizmir Medya İmtiyaz Sahibi, gazeteci-yazar ve Homeros Ödülleri Başkanı Mehmet Kurt, 2025 yılının üçüncü ve son ödülünü İzmir Özel Çamlaraltı Koleji’nden aldı. Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen “Kentimize ve Cumhuriyetimiz’e Sahip Çıkanlar Ödülleri” kapsamında Kurt, ödüle değer görülen isimler arasında yer aldı.

Ödül törenine geniş katılım

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji’nde gerçekleştirilen törene, geçmiş yıllarda ödül alan isimler ile emekli öğretmenler de katıldı. Mehmet Kurt’un yanı sıra oyuncu ve senarist Ali Ulvi Hünkar, gazeteci ve Çamlaraltı Koleji mezunu Aylin Doğan Süphandağlı ile endüstriyel tasarımcı Nermin Sena Özger de ödül alan isimler oldu.

Tören müzik dinletisiyle başladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çamlaraltı Koleji öğrencilerinin müzik dinletisiyle başlayan program, ödül sahiplerinin yaşam öykülerini anlatan sunumlarla devam etti. Tören, okul yöneticilerinin ödülleri alkışlar eşliğinde takdim etmesiyle sona erdi.

Gençer: “Cumhuriyet en büyük mirasımız”

Törende konuşan Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer, kurum olarak 70 yılı aşkın süredir eğitime katkı sunduklarını ve “Kentimize ve Cumhuriyetimiz’e Sahip Çıkanlar Ödülleri”ni 23 yıldır aralıksız sürdürmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Cumhuriyetin millet için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulayan Gençer, bu anlayışla topluma katkı sunan isimleri ödüllendirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Kurt: “Doğru haberden vazgeçmeyeceğim”

Ödül konuşmasında Çamlaraltı Koleji’ne yıllar önce müzisyen olarak geldiğini hatırlatan Mehmet Kurt, gazetecilik mesleği boyunca bu ödül törenlerinin büyük bölümünü haber amacıyla takip ettiğini, bu kez ise ödül almak için orada bulunduğunu söyledi. Gençlerin oylarıyla verilen bu ödülün kendisine önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Kurt, meslek yaşamında doğru ve nitelikli habercilikten ödün vermeyeceğini ifade etti.

Gençlere okuma ve sorgulama çağrısı

Konuşmasında gençlere de seslenen Kurt, yapılan her işte en iyisini hedeflemenin önemine dikkat çekerek, bilgiye ulaşırken sorgulayıcı olunması ve sürekli okuma alışkanlığının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Romanını imzaladı

Törenin ardından Mehmet Kurt, “Ceviz Bebekler” adlı romanını okul yönetimi, ödül alan diğer isimler ve Çamlaraltı Koleji Kütüphanesi adına imzaladı.