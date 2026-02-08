Son Mühür / Seçil Ünlü- Buca Belediyesi’nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev operasyonda sorgu süreci bitti.

Geçen yıl Şubat ayından bu yana polisin radarında olan ve teknik/fiziki takiple delillerin toplandığı dosyada, şüpheliler için adliye süreci başlıyor.

İfadeler Tamamlandı...



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde şüphelilerin ifade işlemleri gece geç saatlerde sona erdi. Aralarında belediyenin üst düzey birim müdürlerinin, yapı denetim firması çalışanlarının ve iş takipçilerinin bulunduğu şüphelilerin, kendilerine yöneltilen telefon kayıtları ve fiziki takip dökümleriyle ilgili detaylı ifadeler verdiği öğrenildi.



Süreç Nasıl İşleyecek?



Şüpheliler sabahın erken saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülecek. Sağlık raporlarının ardından şüpheliler, İzmir Adliyesi’ne sevk edilerek dosyayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanacak.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edilen isimler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılacak. Burada yapılacak savunmalardan sonra Sulh Ceza Hakimi kararını açıklayacak.