Son Mühür- ABD'de federal hükümetin kapanma riski son dönemde rekor üstüne rekor kıran ons altının fiyatlarının biraz daha yukarıya doğru çıkmasına kapı araladı.

Başta Çin olmak üzere merkez bankalarının yoğun altın talebi ve yabancı fonların altını tercih etmesi gibi nedenlerle öne çıkan ons altın yüzde 0.84 primle 3.865 dolardan işlem görüyor.

İzmir Kuyumcular Odası'nın verilerine göre gram altın 5.050, çeyrek altın 8.860 TL'den satışa sunuluyor.



Son bir ayda gram altın...



Altının tüm yatırım araçlarından daha iyi performans sergilediğine dikkat çeken İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu,

''2018'de bir kilo altın alanın bu sürede 5 milyon lira gelir elde ettiğine dair paylaşımlar görüyorum. Altının yatırımcısını sevindirdiği ortada. Ay başından bu yana gramda 800 lirayı aşan bir artış var. Ben, altın 3.800'lerdeyken yükselişin süreceğine dair açıklamalarda bulunmuştum. Gelinen süreç haklı olduğumu gösterdi'' hatırlatmasında bulundu.

Güvenli liman yine altın...

Çin dahil merkez bankalarında altına yönelik güçlü talebin devam ettiğine işaret eden Buyrukçu,

''Savaşlar var, gerginlikler ve jeopolitik riskler devam ediyor. Ekonomilerde daralma var. Böyle bir tabloda altının güvenli liman olarak öne çıkması çok doğal. Yıl sonuna kadar Ata altının 40 bin liraya, çeyrek altının 10 bin liraya kadar çıkması şaşırtıcı olmaz. Arz talep meselesi bu. Şu anda altına olan talep çok güçlü'' diye konuştu.



Kısa bir durağanlık yaşanabilir...



Altındaki yükseliş sonrası kısa bir durağanlık yaşanabileceğine dikkat çeken Buyrukçu, ''Buna rağmen altın güvenli liman olarak yeniden yükselişini devam ettirmesini bekliyorum. Şu anda kuyumcu arkadaşlarımıza yoğun bir altın alımı için talep geliyor.'' mesajı verdi.