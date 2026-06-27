Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin farklı noktalarında hizmete açtığı Kent Lokantaları, artık yalnızca ekonomik fiyatlarıyla değil, milli bayramlarda ve önemli anma günlerinde sunduğu ücretsiz yemek uygulamasıyla da dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim sürecinde söz verdiği ve göreve gelir gelmez hızla hayata geçirdiği bu projeyle, sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak vatandaşların özel günlerdeki coşkusuna ortak olunması amaçlanıyor.

11.30'da hizmet vermeye başlıyor

Kemeraltı, Levent Mahallesi, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka Yamanlar, Menemen ve Aliağa şubelerinde hizmet veren bu lokantalar, gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan hijyenik ve güvenilir yemekleri uygun şartlarda sunuyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği şubeler, her gün saat 11.30'da hizmet vermeye başlıyor.

Özel günlerde ücretsiz

Projenin kapsamını genişleten belediye, artık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü gibi önemli günlerde vatandaşlara ücretsiz ikramlar sunacak.

Dört çeşit yemek uygun fiyata sunuluyor

Grand Plaza çatısı altında yürütülen bu sistemde, mevcut şubelerde dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL gibi uygun fiyatla sunulurken, Karşıyaka Yamanlar ve Konak Levent Mahallesi’ndeki noktalarda ise bu fiyat 25 TL olarak uygulanıyor.