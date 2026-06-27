Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yetiştirdiği sporcularla örnek olmaya devam ediyor. Olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşan İzmir BBSK, bireysel ve takım sporlarında önemli başarılara imza atıyor. Son dönemlerde atletizm branşında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya kürsüsünde yer alan İzmirli sporcular başarılara doymuyor. 585 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada sırıkla atlama branşında yarışan başarılı sporcu Nazım Yüksel Yetkin gösterdiği performansla Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. İzmirli sporcu Nazım Yüksel Yetkim’i ve antrenörlerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı büyük mutluluk duydu. İzmir BBSK takım koordinatörü Ömür Gökçepınar, “Nazım Yüksel’i, antrenörlerini ve ailesini yürekten tebrik ediyorum. Önemli bir derece elde ederek İzmir’in gururu oldu” dedi.

Muhabir: Hüseyin Demir