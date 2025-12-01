İzmir'de 7 yaşında tekvandoya başlayan ve kısa sürede uluslararası başarılar elde eden 13 yaşındaki Yunus Emre Özden, Sırbistan'da düzenlenen ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda kazandığı dünya ikinciliğinin ardından gözünü zirveye dikti. Haftanın yedi günü çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdüren genç sporcunun ilk hedefi, önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı Türkiye'ye getirmek.

6 yılda zirveye tırmanan azim hikayesi

Çocukluk döneminde sergilediği aşırı hareketlilik nedeniyle ailesi tarafından spora yönlendirilen Yunus Emre Özden, 7 yaşında tekvando ile tanıştı. İzmir'deki kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Özden, kendisini kısa sürede geliştirerek 11 yaşında il birinciliğine ulaştı. Ulusal ve bölgesel arenada da başarılarını sürdüren genç sporcu, hem Türkiye hem de Balkan şampiyonlukları elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Özden’in uluslararası alandaki en büyük başarısı ise Sırbistan’da gerçekleşti. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 4-14 Nisan tarihleri arasında 56 ülkeden 2 bin 742 sporcunun katılımıyla düzenlenen Gymnasiade ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil eden 13 yaşındaki sporcu, 41 kiloda dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Final müsabakasında Taylandlı rakibine 2-0’lık skorla mağlup olan Özden, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç şampiyonun gözü altın madalyada

Anadolu Ajansı muhabirine antrenman temposunu ve hedeflerini anlatan Yunus Emre Özden, antrenmanlarda sergilediği yüksek performansla kısa sürede antrenörünün dikkatini çekerek ilk maçlarına çıkma fırsatı bulduğunu ifade etti. Özden, kariyer basamaklarını şu sözlerle özetledi:

"2023 yılında Sivas’taki şampiyonada Türkiye ikincisi oldum. 2024’te yıldızlar kategorisinde yine ikincilik elde ettim ve ardından milli takım seçmelerinde şampiyon oldum. Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'ndan da şampiyonlukla ayrıldım. ISF'in düzenlediği ortaokullar arası olimpiyatlarda ikincilik ve Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda 41 kiloda ikincilik kazandım."

Artık ilk hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Özden, "Önümüzdeki yıl düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'na katılarak ülkeme güzel bir dereceyle dönmek istiyorum. Bunun için haftanın yedi günü, günde çift antrenman yaparak çok sıkı çalışıyorum" dedi.

Baba Yakup Özden: "Oğlumuz umut vadediyor, arkasındayız"

Oğlunun yeteneğini fark ederek onu spora yönlendirdiklerini belirten baba Yakup Özden, oğlunun azimli çalışmalarına tam destek verdiklerini ifade etti. Yunus Emre'nin küçük yaşlarda çok hareketli olmasının, onu sporda başarıya götüren etken olduğunu söyleyen baba Özden, "Yunus Emre gerçekten umut vadediyor. Biz de ailesi olarak her zaman onun arkasındayız ve destekliyoruz. İnşallah çok daha güzel yerlere gelecektir," şeklinde konuştu.