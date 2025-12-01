Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla özel bir etkinlik hazırladı. Göksu +1 Kafe’de gerçekleştirilecek program, erişilebilirlik ve eşit yaşam anlayışını odağına alacak.

Saat 12.00’de başlayacak

Etkinlik kapsamında saat 12.00’de düzenlenecek “Herkes İçin Buca” seminerinde, İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Şirince Süzek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Eğitimleri Şubesi Sosyal Hizmet Uzmanı Mahmut Akkın ile Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi ve İzmir Erişilebilir Engelliler Derneği üyesi Selinay Erkul konuşmacı olarak yer alacak.

Kokteyl ile devam edecek

Seminerin ardından saat 15.00’te katılımcıların da dahil olacağı kokteyl programı düzenlenecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için Şirinyer Buca Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler Danışma Merkezi önünden saat 11.30’da araç kaldırılacak. Buca Belediyesi, bu etkinlikle birlikte engelli bireylerin sosyal hayatta daha görünür olması ve erişilebilir bir kent anlayışının güçlenmesi yönündeki çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.