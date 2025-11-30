Seferihisar’ın yetenekli balerinleri Nehir Irmak ve Zeynep Yaz Çermik, Belçika’nın De Panne kentinde 26 Kasım – 4 Aralık tarihlerinde düzenlenen IDO World Championship’te sahne alarak Türkiye’yi temsil etti. Neşeli Bale Okulu öğrencileri olan iki genç yetenek, uluslararası arenada sergiledikleri performanslarla hem ilçelerine hem de ülkeye büyük bir gurur yaşattı.

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından dünya sahnesine çıkan Nehir ve Zeynep, her gösterilerinde izleyicilerden yoğun alkış aldı. Teknik düzeyleri, sahne hâkimiyetleri ve özgüvenleriyle dikkat çeken genç balerinler, yarışmada Türkiye’yi temsil eden tek isimler oldu.

Aileleri ve eğitmenleri, çocuklarının bu seviyede bir organizasyonda yer almasının kendileri için tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirtti. Neşeli Bale Okulu yönetimi ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Öğrencilerimizin uluslararası bir platformda ülkemizi temsil etmesi bizim için büyük bir onur. Onların disiplinine, yeteneğine ve azmine inanıyoruz.”