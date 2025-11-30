TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk yolunda iddialı bir mücadele sergileyen Aliağa Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalarak kritik iki puanı hanesine yazdıramadı. Bu sonuçla zirve yarışında avantaj kaybetmiş olan sarı-siyahlılar, evindeki kusursuz performansın aksine dış saha karnesindeki istikrarsızlığını sürdürdü.

İç sahada lider, dış sahada kayıp yaşıyor

Sezon başından bu yana iç sahada oynadığı altı karşılaşmanın tamamını galibiyetle kapatan İzmir temsilcisi, deplasman maçlarında beklenen performansı sergilemekte zorlanıyor. Bu sezon yedinci dış saha mücadelesine çıkan Aliağa Futbol Kulübü, bu karşılaşmalardan sadece iki galibiyet çıkarabildi. Rakip sahalarda üç kez mağlup olan ekip, iki maçta da eşitliği bozamazken, toplamda sadece 8 puan toplayabildi. Deplasman maçlarında rakip filelere 9 gol göndermesine karşın kalesinde 6 gol gören Aliağa FK'nın dış saha tablosu, teknik heyet için çözüm üretilmesi gereken bir alan olarak öne çıkıyor.

Teknik direktör Çetin’den galibiyet serisi vurgusu

Aliağa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Polat Çetin, takımın zirve mücadelesini sezon sonuna kadar inançla sürdüreceğini ifade etti. Çetin, iç sahadaki üstün performanslarının altını çizerek, "İç sahada henüz puan kaybı yaşamadık, bu bizim en büyük gücümüz. Ancak deplasman performansımızı yukarı çekmeli ve dış sahada da bir galibiyet serisi yakalamalıyız," değerlendirmesinde bulundu.

Sırada Kırklarelispor maçı var

Kritik Isparta deplasmanından beraberlikle dönen Aliağa Futbol Kulübü, önümüzdeki hafta maç trafiğini yeniden kendi sahasına taşıyor. Sarı-siyahlı ekip, ligin bir sonraki haftasında taraftarı önünde Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Aliağa FK, iç saha serisini Kırklarelispor karşısında da sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor.