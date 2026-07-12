Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu (KONFED) tarafından hayata konulan "İzmir-Konya Gönül Köprüsü Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen Konya Kültür Gezisi, İzmir'den çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı ve basın mensubunu buluşturdu.

İki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve kurumsal ilişkilerin artırılmasını hedefleyen program süresince katılımcılar, Konya'nın tarihi dokusunu, kültürel değerlerini ve belediyecilik anlayışını yerinde takip etme fırsatını elde ettiler.

Başkan Altay heyetle bir araya geldi!

Programın ikinci gününde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş Kasrı'nda İzmir'den gelen konuklarla buluştu.

Konya'nın binlerce yıllık geçmişe sahip önemli bir medeniyet merkezi olduğunu belirten Altay, Çatalhöyük'ün dünyanın ilk şehir yerleşimlerinden biri olarak kabul edildiğini sözlerine ekledi. Kentin Selçuklu döneminden kalma tarihi eserleriyle önemli bir kültürel mirasa sahip olduğunun altını çizen Altay, Konya'nın tarım ve hayvancılık alanında da Türkiye'nin üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

"Konya Modeli Belediyecilik"

Başkan Altay, Konya'da uzun yıllardır devam ettirilen belediyecilik anlayışını "Konya Modeli Belediyecilik" olarak ifade ettiklerini belirterek, merkezi hükümet ve ilçe belediyeleriyle yürütülen koordineli çalışmaların şehrin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Tarihi merkez ve raylı sistem projeleri!

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikli projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Altay, tarihi şehir merkezini yeniden kalkındırmayı amaçlayan Darülmülk Projesi ile raylı sistem yatırımlarının kentin geleceğine yön vereceğini ifade etti.

Mevcut tramvay ağının önemli ölçüde artırıldığını ifade eden Altay, yeni yatırımlarla birlikte Konya'nın raylı ulaşım altyapısının daha güçlü hale geleceğini sözlerine ekledi.

"Temizliği ve huzuruyla dikkat çekiyor"

Konya'ya ziyarette bulunan misafirlerin en çok şehrin temizliği ve sakin atmosferinden etkilendiğini belirten Başkan Altay, Hazreti Mevlana'nın manevi mirasının kente önemli bir kimlik kazandırdığını da belirtti.

Tarihi ve modern yüzünü gezdiler!

Gezi çerçevesinde heyet; Mevlana Müzesi, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Konya Bilim Merkezi, Sille, Alaaddin Tepesi ile kentin yeni yaşam alanlarına ziyarette bulundu.

Konya'ya tam not!

Programın sonunda açıklamalarda bulunan İzmirli gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Konya'nın şehir planlaması, ulaşım altyapısı, temizliği ve tarihi dokusundan etkilendiklerini ifade ettiler.