Bu yıl 25’inci yılını kutlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 2025-2026 Akademik Yılı’nı başarıyla tamamlayan bin 200 öğrencisini, beş gün süren mezuniyet törenleriyle yeni hayatlarına uğurladı. Cübbelerini giyip keplerini büyük coşkuyla havaya fırlatan gençler, mutluluklarını doyasıya yaşadı.

2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri her fakülte ve yüksekokul için ayrı ayrı düzenlenerek 5 güne bölündü. Törenlere, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir ve Nevzat Artkıy, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ile üniversitenin mütevelli heyet üyeleri, akademisyenler ve aileler katıldı.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "Bundan sonra önünüzde yeni bir yol açılıyor. Değişen dünyayı yalnızca takip eden değil, aynı zamanda ona yön veren bireyler olmayı hedefleyin. Bunun yolu da merak etmekten, okumaktan, araştırmaktan ve yeniliğe odaklanmaktan geçiyor. Farklı fikirlere açık olun, teknolojiyi doğru okuyun ve her zaman daha iyisini yapma cesaretini taşıyın.

Unutmayın ki gelecek, düşünen, üreten, sorgulayan ve sorumluluk alan gençlerin, yani sizlerin ellerinde şekillenecek. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği gibi bilimin ışığında yürüyen, yetişen gençler olarak; inanıyorum ki birikiminiz, vizyonunuz ve cesaretinizle geleceğe değer katacaksınız" diye konuştu.

“Yolunuz açık olsun”

Mezunlarla bağlarını her zaman olduğu gibi güçlü bir şekilde sürdüreceklerini belirten Özgener, "İzmir Ekonomi Üniversitesi ile bağınız bugün sona ermiyor. Tam tersine, bugün çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Bizler, üniversite olarak her zaman yanınızda olmayı, başarılarınızla gurur duymayı sürdüreceğiz. Sizleri daima sevgiyle kucaklayacak, yıllar geçse de hep sizinle olacak bir aileniz daha var. Bu ailenin adı da İzmir Ekonomi Üniversitesi’dir. Üniversitemizin değerlerini dünyanın neresinde olursanız olun en iyi şekilde temsil edeceğinizi biliyor, sizlere çok güveniyorum. Hepinizi sevgiyle kutluyor, başarılarla dolu bir gelecek diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

“Her belirsizlik aynı zamanda yeni fırsatların da başlangıcıdır”

Törende konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise "Her büyük dönüşüm belirsizlik oluşturur. Her belirsizlik aynı zamanda yeni fırsatların da başlangıcıdır. Belirsizlik dönemlerinde zor olan, çözüm üretmek değil, doğru problemi görebilmek ve doğru soruları sorabilmektir. Doğru soru ise yalnızca bilgiden değil, insanı, kurumları, kültürü ve tarihi birlikte anlayabilme yeteneğinden doğar.

Yapay zeka bilgiye bizden daha hızlı ulaşabilir, verileri bizden daha iyi analiz edebilir, cevaplar üretebilir. Ama hangi sorunun gerçekten sorulması gerektiğine tek başına karar veremez. Ürettiği cevapların hukuksal ve ahlaki sorumluluğunu da alamaz. Bizi vazgeçilmez kılacak olan tam da budur" dedi.

“İzmir Ekonomili olmak, bilimi rehber edinmektir”

Prof. Dr. Abacıoğlu, "İnanıyoruz ki gerçek eğitim, yalnızca bilgi kazandırmak değil, insanın potansiyelini geliştirmek, yetkinliklerini zenginleştirmek ve bilgisini insanlık için değere dönüştürebilmektir. Bugün sizleri uğurlarken en büyük güvencemiz de budur. Öğrenmeye devam edeceğinizi, değerlerinizden ödün vermeyeceğinizi ve bilginizi insanlığın yararına kullanacağınızı biliyoruz.

İzmir Ekonomili olmak, bilimi rehber edinmektir. Özgür düşünebilmektir. Farklılıklardan güç almak, etik değerlerden ödün vermemektir. Topluma ve gezegenimize karşı sorumluluk hissetmektir. Biliminiz aklınıza, değerleriniz vicdanınıza rehber olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" diye ekledi.