Yasal metnin devletin resmi gazetesinde kamuoyuna sunulmasıyla birlikte, İzmirli taşınmaz sahipleri için yoğun bir bürokratik takvim de işlemeye başladı. Mülkünü gelir elde etme amacıyla dönemsel olarak başkalarının erişimine açan tapu sahipleri, artık devlete bilgi vermek ve özel bir onay ruhsatı almak durumundadır. Üstelik kanun yapıcılar bu işlemlerin rahatça esnetilmesine izin vermeyerek, bildirim ve evrak süreçlerinin yasanın başlangıç tarihinden itibaren en fazla otuz gün içinde tamamlanmasını mecburi bir koşul olarak belirlemiştir.

Sertifikalı Dönem ve Esnek İşlem Sayıları

İzmir'de gayrimenkul portföyü bulunan kişileri doğrudan bağlayan en belirleyici nokta, "yüz gün" altı olarak ifade edilen kritik konaklama dilimidir. Yeni hukuki yapı, bir evin yüz günlük bir süreden daha kısa olmak kaydıyla birilerine kullandırılmasını, doğrudan ilgili onay belgesinin teminine bağlamıştır. Tek bir defaya mahsus bile olsa kısa süreli bir sözleşme yapılacaksa, bu izin mecburi olarak alınmalıdır. İlginç olan detay ise, bu bürokratik engeli aşıp sertifikasını alan mülk sahiplerinin kavuştuğu geniş özgürlüktür. Zira sistem, onaylı konutların yıl içerisinde ne kadar kullanılacağına veya bu işlemlerin kaç farklı kişiye yapılacağına dair hiçbir maksimum limit koymuyor. Öyle ki, İzmir'deki belgeli bir mülk, bir sene içinde sadece ikişer günlük periyotlarla onlarca farklı kez kullanılabileceği gibi; istenir ise bir kez bir aylığına, peşinden hemen on bir aylığına da rahatlıkla kiralanabilmektedir.

Denetim Kıskacı ve 100.000 TL'lik Risk

Sektörü yasal çerçeveye oturtan bu sistemin en dikkat çekici boyutu, yaptırımların ağırlığıdır. Kişiye söz konusu yetki belgesi verildiğinde, hukuken o mülkün gerekli olan asgari vasıflara zaten sahip olduğu öngörülmektedir. Fakat İzmir’deki ilgili kurum yetkilileri, ruhsatın teslimini izleyen ilk otuz günlük periyot içerisinde mutlaka adrese giderek bu durumu sahada kontrol etmektedir.