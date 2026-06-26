Evlenmek için gün sayanlar, hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler nikahlarını kıydırmak için yılın o gününü beklediler. Her şehirden belediyelere akın eden çiftler 26.06.2026 tarihinin onlara uğur getirmesini ve akılda kalmasını istediler.

Gün boyu 26 nikahın kıyılacağını aktaran Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu; "Bugün mesai başlangıcıyla birlikte nikahlarımız başladı. 26.06.2026 diğer özel günlerdeki gibi yoğun bir gün. Çiftlerimizi karşılıyoruz, nikahlarını kıymaya devam ediyoruz. Bugün mesai saati içerisinde 24 çiftimizin nikahlarına şahitlik edeceğiz. Tabi mesai saati dışında akşam düğün salonlarında da nikahlarımız var. Bugün toplam 26 nikaha şahitlik etmiş olacağız. Rabbim hepsine mutluluk versin. Bizim için her gün özel gün, çiftlerimizin mutlu günlerine şahitlik ediyoruz. Bugün de sıralı bir gün. Rabbim herkese mutluluk, huzur versin" dedi.

"Bizim için unutulmayacak bir tarih oldu"

Nikahı 26.06.2026 tarihine denk getiren Fatma Kübra Durna ve Furkan Salim Yavaş çifti, bu tarihi özellikle seçtiklerini belirterek, "Nikahımız kıyıldı, çok mutluyuz. 26.06.2026 bizim için unutulmayacak güzel bir tarih oldu. İnşallah mutlu ve huzurlu bir ömür geçiririz" ifadelerini kullandı.