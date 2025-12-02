Son Mühür / Yiğit Uzun - Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), küresel pazarlarda etkinliği artırma hedefi doğrultusunda Belarus İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle dikkat çekici bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dernek merkezinde düzenlenen “Belarus İş ve Yatırım Fırsatları Semineri”, Belarus’tan önemli kurum temsilcilerini ve EGİAD üyelerini buluşturarak Türk iş dünyası açısından yüksek potansiyelli bir pazara dair kapsamlı bir perspektif sundu.

Belarus: Avrasya’da güçlü bir ticaret üssü

Açılış konuşmasında değerlendirmelerde bulunan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, Belarus’un jeostratejik konumuyla Türk yatırımcılar için önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Avrupa Birliği, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine erişim sağlayan Belarus’un, sanayi altyapısı ve yatırım dostu politikalarıyla dikkat çektiğini ifade eden Özhelvacı, makine–ekipman, kimya, gıda, tekstil, ahşap ürünleri ve teknoloji gibi alanlarda ciddi fırsatlar bulunduğunu vurguladı.

Özhelvacı, Türkiye–Belarus ekonomik ilişkilerine dair şu verileri paylaştı:

İkili ticaret hacmi 2024’te 1,85 milyar dolara ulaştı.

Türk şirketlerinin Belarus’taki yatırımları 1,5 milyar dolar seviyesinde.

Müteahhitlik firmaları, 1991’den bu yana 977,2 milyon dolar değerinde 46 proje üstlendi.

Bu göstergelerin iki ülke arasında derinleşmeye açık bir iş birliği alanı bulunduğunu belirten Özhelvacı, EGİAD’ın üyelerini yeni pazarlara hazırlama kararlılığının altını çizdi.

EGİAD’ın Küresel rekabet vurgusu

Özhelvacı, küreselleşen ekonomi içinde doğru ortaklıkların şirketlerin büyümesinde belirleyici olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Sürdürülebilir büyüme, uluslararası arenada doğru zamanda atılan stratejik adımlarla mümkündür. EGİAD olarak amacımız, üyelerimizin hem ihracat kapasitelerini güçlendirmesi hem de yeni yatırım ağlarına erişebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi ve bağlantıları sağlamaktır.”

Seminerin amacının Belarus’un yatırım ortamını ve sektörel potansiyelini doğrudan muhataplarından aktarmak olduğunu belirten Özhelvacı, bu tür etkinliklerin stratejik karar süreçleri için kritik olduğunu söyledi.

Sanayi, teknoloji ve lojistikte yeni fırsatlar

Toplantıda Belarus’un güncel yatırım ortamına ilişkin kapsamlı sunumlar yapıldı. Öne çıkan noktalar şunlar oldu:

İmalat, teknoloji, otomotiv yan sanayi ve tarım-gıda sektörleri , Türk yatırımcılar açısından öne çıkan alanlar olarak değerlendirildi.

Belarus’un Avrasya Ekonomik Birliği üyeliği sayesinde Türk şirketlerinin geniş bir bölgesel pazara doğrudan erişim sağlayabileceği ifade edildi.

Çin–Belarus Sanayi Parkı Great Stone’un sunduğu vergi avantajları ve lojistik kolaylıklar , katılımcıların dikkatini çekti.

Belarus Yüksek Teknoloji Parkı temsilcileri, yazılım, fintech, yapay zekâ ve AR-GE tabanlı girişimlere yönelik güçlü bir teknoloji ekosistemi bulunduğunu aktardı.

EGİAD üyeleri, Belaruslu yetkililerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

Belarus pazarı yeni bir iş rotasına dönüşüyor

Seminer, Türk iş dünyasının Belarus’taki yatırım ve ticaret potansiyelini yakından tanımasını sağlayarak iki ülke arasında yeni iş birliklerinin zemininin güçlenmesine katkı sundu. EGİAD, genç iş insanlarının küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, Belarus pazarı da bu vizyonda önemli bir alternatif olarak öne çıktı.