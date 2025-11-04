Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası, gayrimenkul sektörünü dijital çapa taşıyan eğitim ve CRM sistemini hizmete sunarak, konuyla ilgili basın mensuplarına geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Mesut Güleroğlu: Piyasada çok ciddi sorunlar yaşıyoruz

Emlakçıların son dönemlerde piyasada ciddi problemler yaşadığının altını çizen ve asil görevlerinin meslektaşlarının haklarının ile hukuklarının korunması olduğunun altını çizen İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Piyasada çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bizim asli görevimiz üyelerimizin haklarının ve hukuklarının korunmasıdır. Bir yıldan beri üzerinde çalıştığımız program ve eğitimlerle meslektaşlarımızı güçlük pozisyonlara getirmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

“Bu sistemde doğrulanmamış ilanlar yüklenmeyecek”

Son olarak, uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Güleroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sarı sayfalar dediğimiz ilan sayfaları var bunlar bizim için pazarlama sayfasıdır. Bizim şu anda yapmış olduğumuz sistem üyelerin hepsini bir havuzda buluşturmayı hedeflemektedir. Bizim için en önemli şey veridir ve biz bu veriyi kaybediyoruz.

Resmi sitede hem alıcı ve satıcı müşterilerin bilgileri geçirmek suretiyle, yapay zeka ile buluşturuyoruz ve problemleri çözüyoruz. Bunu 8000 emlakçı görebilecek. Bu sistemde doğrulanmamış ilanlar yüklenmeyecek. Bu siteye emlakçıların haricinde kimse girmeyecek. Sarı sayfalara da bir tıkla gönderebilecek ve bu zamanla tüm Türkiye’ye yayılabilecek. Vatandaş için son derece faydalı bir şey elindeki gayrimenkulü kolay bir şekilde uygun bir yöntemle satabilecek.

Vergisel boyutta da bakanlık çerçevesinde nasıl alındığı görülebilecek. Ayrıca bu sistemin en önemli faydası ise veri depolayacak olmasıdır. Emlakçının bakanlık kaydı var mı yok mu kimse sorgulamıyor bu proje ile bu karışıklık ortadan kalkacaktır. Yarın İESOB binasında ilk eğitimlerimiz başlayacak. Artık meslektaşımız bakanlığa kayıtlı bir şekilde donanımlı olarak yükselecektir."