İzmir genelinde uzun süredir faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Saraçlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde operasyon düğmesine basıldı. Kentin altı farklı ilçesini kapsayan bu eş zamanlı baskınlarda, aralarında iki kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 21 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı ve ele geçirilen deliller

Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik yapılan aramalarda, suç örgütünün faaliyetlerini kanıtlayan çeşitli materyallere el konuldu. Ele geçirilen deliller arasında bir miktar zehirli madde, piyasa değeri 1 milyon TL olan bir adet senet, 3 adet çek, 98 adet yasaklı madde ve 34 adet kurusıkı mermi bulunuyor. Bu deliller, şüphelilerin organize ve sistematik bir suç ağı kurduğunu kanıtladı. Soruşturma mercileri, suç örgütünün sadece zehirli madde ticaretiyle sınırlı kalmayıp, ekonomik suçlara da karıştığını ortaya koydu.

Suçlamaların niteliği ve finansal boyut

Gözaltına alınan örgüt üyeleri ve onlarla bağlantılı kişilerin karıştığı belirlenen suçlar, örgütün ne denli geniş bir alanda faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Şüpheliler; "Yağma", "Rüşvet", "Yasaklı madde ticareti", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve suç gelirlerini meşrulaştırma amacı güden "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira tutarında yüksek hareketlilik tespit edildi. Bu dikkat çekici finansal hareketlilik, örgütün ekonomik suçlardan elde ettiği gelirin büyüklüğüne işaret ediyor. Savcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri yaklaşık 200 milyon lirayı bulan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulması amacıyla derhal yasal süreci başlattı. Soruşturmanın, suç örgütüne ait tüm bağlantıların ve finansal ağların tamamen ortaya çıkarılması hedefiyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.