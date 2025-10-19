Dünya genelinde her yıl ekim ayında düzenlenen farkındalık etkinliklerinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserine dikkat çekiliyor. Bu yıl ise İzmirli Cavidan Akkaya’nın hikayesi, erken tanının önemini bir kez daha hatırlattı.

“Emekliliğin tadını çıkaracaktım ama hastalıkla karşılaştım”

Emeklilik döneminde dinlenmeyi planladığını belirten Cavidan Akkaya, kedisindeki kitleyi fark etmesinin ardından kendini muayene etme kararı aldığını söyledi:





“Kedim Şanslı’yı severken karnında bir sertlik hissettim. Bir süre sonra kendi göğsümde de benzer bir sertlik fark ettim. Başta menopozdan kaynaklı bir süt bezesi olduğunu düşündüm. Ancak Şanslı’da da olması beni endişelendirdi. Göğsümdeki kitleyi bir süre elle muayene ederek takip ettim.”

Bir süre sonra dizinden tomografi çektirmek için Medicana International İzmir Hastanesi’ne gittiğini anlatan Akkaya, hastanede çalışan bir arkadaşının ısrarıyla doktor muayenesine girdiğini ve yapılan tetkikler sonucunda meme kanseri teşhisi aldığını söyledi.

“İkinci evrede yakalandı, tedaviyle sağlığına kavuştu”

Cavidan Akkaya, hastalığın ikinci evresindeyken fark edildiğini belirterek süreci şöyle anlattı:

“Prof. Dr. Varlık Erol mememdeki tümörü aldı. Sonrasında bir aylık iyileşme sürecim oldu ve Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser’in gözetiminde koruyucu kemoterapiye başladım. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. İşi şansa bırakmamak gerekiyor. Farkındalık önemli ama asıl önemli olan tedbiri elden bırakmamak. Her kadın yılda en az bir kez kontrollerini yaptırmalı.”

“Kedisinde görmesi gerçekten şansı olmuş”

Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü Uzmanı Uzm. Dr. Murat Keser, Akkaya’nın kedisi sayesinde erken teşhis almasının büyük bir şans olduğunu vurguladı:

“Kendisi fark edip gelen hasta sayısı oldukça az. Çoğu zaman tanı, başka şikayetlerle başvuran hastalarda konulabiliyor. Cavidan Hanım kedisinde kitleyi fark etmese muhtemelen kontrole gelmeyecekti. Bu sayede tümör erken evrede tespit edildi. Erken evre olması, tedavi sürecini de hafifletti.”

Keser, ameliyat sonrası yapılan testlerin ardından kemoterapiye karar verdiklerini belirterek, “Erken evre olduğu için kemoterapi dozu daha düşük tutuldu. Yaklaşık dört kürlük bir tedaviyle sürecin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

“Erken tanı hayat kurtarır”

Uzm. Dr. Murat Keser, bazı hastalarda kemoterapi sonrası ışın veya hormon tedavisinin de uygulanabildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: “Bu tedavilerin amacı hastayı kansere karşı korumaktır. Erken tanı sayesinde hem cerrahi işlem sınırlı kalıyor hem de tedavi süresi kısalıyor. Geç kalındığında ise metastaz riski artıyor, ameliyat alanı genişliyor ve kimi zaman hastalar operasyon şansını kaybedebiliyor. Cavidan Hanım’ın hikayesi, erken tanının ne kadar hayati olduğunu gösteren güzel bir örnek.”

“Kendinizi ihmal etmeyin”

Tedavi süreci tamamlanmak üzere olan Cavidan Akkaya, benzer durumda olan kadınlara düzenli kontrollerini aksatmamaları çağrısında bulundu:

“Hayatın koşuşturması içinde kendimizi unutabiliyoruz ama sağlık her şeyden önemli. Şanslı sayesinde hastalığımı erken fark ettim. Her kadının kendini tanıması, düzenli olarak elle muayene ve mamografi yaptırması gerekiyor.”