Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in sanat hafızasında sarsılmaz bir yere sahip olan Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner dokunuşlarıyla yeni bir döneme kapılarını açıyor. Kentin kültürel mirasını koruma ve modernize etme hedefiyle yola çıkan Dr. Cemil Tugay önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, bu köklü sanat merkezini tepeden tırnağa yenileyerek sanatseverlere çok daha konforlu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Nisan ayında tamamlanması öngörülen restorasyon süreci, İzmir’in sanat sezonuna damga vuracak bir dönüşümün habercisi niteliği taşıyor.

Kültürpark’ta sanatın çehresi değişiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Grand Plaza AŞ tarafından yürütülen kapsamlı tadilat operasyonu, Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nu modern standartlara taşımayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Kültürpark’ın doğal yapısını koruyarak daha işlevsel hale getirme stratejisinin bir parçası olan bu restorasyon, sadece fiziksel bir onarımın ötesine geçiyor. Sahne tasarımından oturma düzenine kadar her ayrıntının titizlikle ele alındığı projede, konser ve tiyatro etkinliklerinin kalitesini artıracak teknik revizyonlar ön plana çıkıyor. İzmirlilerin hafızasında yer eden bu ikonik mekan, yeni haliyle sanatı çok daha erişilebilir ve keyifli bir noktaya taşıyacak.

İzleyici deneyiminde maksimum görüş açısı ve konfor

Yürütülen teknik çalışmaların detaylarını paylaşan Grand Plaza AŞ yetkilisi Barış Amiral, yapılan revizyonun temelinde "izleyici memnuniyeti" olduğunu vurguladı. Mevcut sahne yapısının yaklaşık 4,5 metre kadar önde olması nedeniyle tribünlerin yan bloklarında yaşanan görüş açısı sorununa kalıcı bir çözüm getirildi. Sahnenin daha geriye konumlandırılmasıyla birlikte, tiyatronun her noktasından kesintisiz bir seyir keyfi hedefleniyor. Bunun yanı sıra, yıpranan oturma grupları yerini çok daha dayanıklı, ergonomik ve konforlu koltuklara bırakıyor. Yapılan bu köklü değişiklikler, sanatçı ile seyirci arasındaki bağı kuvvetlendirirken, etkinliklerin fiziksel standartlarını da küresel düzeye yaklaştırıyor.

Nisan ayında görkemli bir geri dönüş

Tüm hızıyla süren şantiye sürecinin takvimi, sanat sezonuna yetişecek şekilde planlandı. Amiral, ekiplerin nisan ayının ikinci veya üçüncü haftasında çalışmaları tamamlamayı hedeflediğini belirterek, İzmirlilere unutulmaz bir sezonun kapıda olduğunun müjdesini verdi. Gece gündüz demeden sürdürülen bu yoğun mesai, sadece bir binanın onarılmasını değil, İzmir’in sosyal yaşam enerjisinin yeniden canlanmasını temsil ediyor. Yenilenen altyapısı, estetik görünümü ve iyileştirilen akustiğiyle Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, baharın gelişiyle birlikte kentin en prestijli buluşma noktası olmaya devam edecek.