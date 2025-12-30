Son Mühür/ Beste Temel - İzmir genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Kentin tepeleri beyaza bürünürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını devreye aldı.

Hafta sonundan itibaren etkisini artıran kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle oluşan buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıldı. Saha ekiplerinin tespitleri ve ilçelerden gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalarla köy yolları başta olmak üzere karla kaplanan güzergâhlar ulaşıma açıldı.

Spil’den Bozdağ’a müdahale

Kar yağışının yoğun hissedildiği Kemalpaşa Beşpınar Köyü–Spil Milli Parkı yolunda kar küreme araçlarıyla temizlik yapıldı, buzlanmaya karşı tuzlama uygulandı. İzmir’in en yüksek noktalarından biri olan Ödemiş Bozdağ’da da karla kaplanan yollara müdahale edildi.

Kemalpaşa ve Ödemiş çevresindeki güzergâhların yanı sıra Tire’nin Dibekçiler, Dallık, Yamandere ve Küçükkemerdere mahalleleri ile Beydağ’ın Adakküre–Ovacık hattı, Kavacık ve Tırazlı yollarında çalışmalar tamamlandı.

24 saat teyakkuz

Gece boyunca süren çalışmalar sırasında kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yolda kalan araçlara da destek sağlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kuzey ve güney akslarda kar ve buzlanma riskinin bulunduğu bölgelerde 24 saat esasına göre teyakkuz hâlinde olacak.

Kış koşullarına karşı 10 araç ve 30 personel görev yaparken, meteorolojik gelişmeler İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından anlık olarak takip ediliyor.