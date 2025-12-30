Göztepe, Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına daha güçlü ve geniş bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ikinci imzanın kısa süre içinde atılması beklenirken, hücum hattına yönelik önemli bir hamle gündemde.

Antunes’le başlangıç yapıldı

Göztepe, devre arası transfer döneminin ilk hamlesini İsviçre temsilcisi Servette forması giyen ofansif orta saha Alexis Antunes ile yapmıştı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılan bu transferle orta saha rotasyonunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, gözünü bu kez gol yollarına çevirdi.

Guilherme Luiz ile anlaşma sağlandı

Kulübe yakın kaynaklara göre Göztepe, Brezilya Serie A ekiplerinden Ceará’da forma giyen 20 yaşındaki forvet Guilherme Luiz ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun kulübüyle de pürüzlerin giderildiği, transferin resmiyet kazanması için sağlık kontrollerinin beklendiği öğrenildi.

Genç forvete yatırım

Brezilyalı golcü, geçtiğimiz sezon Ceara formasıyla 14 resmi karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti. Göztepe yönetiminin, Guilherme Luiz’i yalnızca kısa vadeli bir çözüm olarak değil, geleceğe dönük bir yatırım olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Orta sahada ayrılık gündemde

Transfer çalışmaları sürerken kadro planlaması kapsamında bazı ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Ahmed Ildız’ın, 1. Lig temsilcisi Çorum FK ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

İkinci yarı hedefi: Daha rekabetçi bir Göztepe

Göztepe, yapılacak yeni takviyeler ve kadroda yaşanacak revizyonlarla birlikte Süper Lig’in ikinci yarısına daha iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Teknik heyet, hem genç hem de dinamik isimlerle rekabet gücü yüksek bir takım oluşturmayı amaçlıyor.