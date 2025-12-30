Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu öğrencileri, düzenlenen pastacılık etkinliğinde yılbaşı temasına özel kurabiyeler hazırladı. Kar tanesi, baston şemsiye, kardan adam ve yılbaşı şapkası figürleriyle kurabiyeler yapan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlikte çocuklar, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle birlikte çalışarak renkli şeker hamurlarına şekil verdi, kurabiyelerini süsledi ve merak ettikleri soruları yöneltti.

Duyusal keşif ve takım çalışması

Anaokulu Müdürü Onur Kurtuluş Kara, etkinliğin çocukların gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti. Kara, yapılan çalışmanın çocukların hayal gücünü kullanmalarına, renk ve dokularla duyusal keşif yapmalarına ve takım çalışmasını deneyimlemelerine olanak sağladığını ifade etti.

İnce motor beceriler desteklendi

Kara, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle bir araya gelmenin çocuklar için rol model görme, iletişim kurma ve iş birliği yapma açısından değerli olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin ince motor becerileri, el-göz koordinasyonu, problem çözme yetileri ile sorumluluk alma ve paylaşma duygularını geliştirdiğini kaydetti.

“Unutulmaz bir deneyim”

Pastacılık dersi eğitmen şefi Ece Eryener, çocuklarla gerçekleştirilen etkinliğin unutulmaz bir deneyim sunduğunu dile getirdi. Eryener, çocukların renkli şeker hamurlarıyla çalışırken yaratıcılıklarını geliştirdiğini ve kendi ürettikleri ürünleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bu tür deneyimlerin çocukların ilerleyen yıllarda öğrenmeye açık bireyler olmalarına katkı sunduğunu ifade etti.