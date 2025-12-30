Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkan adayı Hasan Atmaca, gelecek aylarda gerçekleşecek olan genel kurul öncesinde mevcut başkan Kemal Sırtı’nın karşısında aday olduğunu kamuoyuna duyurarak, önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Atmaca: Vizyonumuz yenilik

İzmir Fırıncılar Odası bayrağını en üst seviyede dalgalandırmak için yola çıktılarını vurgulayan Hasan Atmaca, vizyonlarının yenilik olduğunu kaydederek, "Çuvallarının üstünde koşturarak büyürken babamdan öğrendim bu mesleği. O zaman da mesleğin sorunları vardı ve maalesef halen bu sorunlarla boğuşuyoruz.

Bugüne kadar gelen tüm yöneticiler iyi niyetleriyle mücadele verdiler ama üzülerek söylüyorum ki zaman ve konjonktür sorunların çözümü için yeterli olmadı. Şimdi çözüm için kısa ve kesin adımlarla mücadele edilmesi gereken zor ve acımasız bir süreçteyiz.

Vizyonumuz yenilik. Şimdiye kadar yapılmayanları yapmak ve İzmir Fırıncılar Esnaf Odasının bayrağını en üst seviyede dalgalandırıp üyelerimize de ayrıcalıklı olduklarını ispatlamak ve esnafımıza yönelik iyileştirme ve güçlendirme altyapısını oluşturmak en büyük hedefimiz.” dedi.

“Şimdi değişim zamanı”

Öte yandan, değişimci ve geniş vizyonlu bir yönetim sergileyeceklerinin altını çizen Atmaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Biz işte tam da bu yüzden bu göreve talibiz. Sloganımız ise şimdi değişim zamanı. Yönetime seçilmemiz durumunda herkesin başkanı olacağız. Değişimci, yenilikçi, geniş vizyonlu ve geleceğe güzel eserler bırakacak bir yönetim sergileyeceğiz.

Üyelerimizin menfaatlerini gözeterek görev yapacağız ve şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Genç dinamik ve sorunlara hakim yöneticilerimizle üye ziyaretleri sırasında bize oluşan ilgi ve alakadan dolayı büyük gurur duyduk. Meslektaşlarımızın ısrarlı talepleri ve bize olan güvenlerini gördükçe bu defa İzmir Fırıncılar Esnaf Odasında değişimin gerçekleşeceğine inancımız tamdır. 3 Şubat 2026 değişimin tarihidir. 4 Şubat 2026 ise değişimin başlangıç günüdür.”