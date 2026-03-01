Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Köksoy, tek listeyle gidilen genel kurulda yeniden başkan seçildi. Seçimde üyelerin tamamının desteğini alan Köksoy, güven tazeleyerek görevine devam etti.

Genel kurulda geniş katılım

Oldukça yoğun ve renkli bir atmosferde gerçekleşen genel kurula İESOB Başkanı Yalçın Ata ile Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Erdem Hünü de katıldı.

Divan başkanlığını İESOB Başkan Vekili Necdet Hepbekcan üstlenirken, divanda İESOB Başkan Vekilleri Ali Üstün ve İhsan Esen yer aldı.

Genel kurula İzmir genelinden çok sayıda oda başkanı, birlik yöneticisi ve bölge temsilcisi katılım sağladı.

Duayen üyelere plaket

Toplantının ardından meslekte uzun yıllar emek veren duayen oda üyelerine protokol üyeleri tarafından şükran plaketi takdim edildi. Katılımcılar, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

“Yalçın Ata bizim liderimiz”

Genel kurul sonrası açıklama yapan Mustafa Köksoy, İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın İzmir esnaf teşkilatına örnek bir liderlik sergilediğini ifade etti.

Köksoy, “İzmir esnaf teşkilatı Yalçın Başkan ile Türkiye’de fark yaratmaya devam ediyor. Birlikte hareket ederek teşkilatımızı daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Mayıs ayında yapılacak birlik genel kurulunda da kendisine tam destek vereceğiz” dedi.

“Birlik ve beraberlik vurgusu”

Genel kurulda verilen mesajlarda, esnafın ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmesi için ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, teşkilatın önümüzdeki dönemde de güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini ifade etti.