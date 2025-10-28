Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kadrosuna katılan 154 yeni itfaiye personeli, göreve başlamadan önce yoğun ve çok yönlü bir eğitim sürecine girdi. Başta yangın müdahalesi olmak üzere, her türlü doğal afet ve acil durumda yetkinlik kazanmaları amacıyla 8 hafta sürecek zorlu bir program uygulanan genç itfaiye erleri, gösterdikleri yüksek performans ve cesaretle dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye'nin tek örneği Toros Eğitim Merkezi'nde sıkı hazırlık

Yeni atanan 154 itfaiye memuru, sahada karşılaşacakları gerçek risklere karşı tam donanımlı hale gelmek için İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde eğitime tabi tutuluyor. 15 uzman eğitmen eşliğinde yürütülen 8 haftalık bu süreçte, genç personele temel yangınla mücadele teknikleri, kapsamlı arama kurtarma becerileri ve hayati ilkyardım bilgileri aktarılıyor. Özellikle endüstriyel tesisler, tüneller ve kapalı alanlar gibi yüksek riskli ortamlardaki yangınlara müdahale simülasyonlarında sergiledikleri başarı, yeni ekibin mesleğe olan bağlılığını gösteriyor.

Sınav başarısızlığı durumunda eğitim sürecek: Öncelik donanım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, yeni memurların eğitimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Türkiye'de benzeri bulunmayan Toros Eğitim Merkezi'nde depremden sel baskınlarına, trafik kazalarından endüstriyel yangınlara kadar geniş bir yelpazede simülasyonlu eğitimler verdiklerini vurguladı. "Uygulamaların sonunda bir sınav yapacağız. Sınavda yeterli başarıyı gösteremeyen arkadaşlarımız, yeterli donanıma ulaşana kadar eğitimlere devam edecek," diyen Korkmaz, sahada çalışmanın zorluklarına dikkat çekti. Tecrübe ve donanım kazanılmadan göreve başlanmasının tehlikeli olduğunu belirten Korkmaz, İzmir'e en iyi itfaiyecileri kazandırmak istediklerini ve genç personelin daha sonra deneyimli ekiplerle çalışarak gelişimlerini sürdüreceğini ifade etti.

Uluslararası standartlarda gerçeğe yakın uygulamalar

Kapalı alan ve tünel yangınları konusunda genç meslektaşlarına eğitim veren eğitmen Mustafa Yatım, verilen eğitimlerin donanım açısından çok zengin olduğunu dile getirdi. Yatım, uluslararası standartlara uygun bir tesiste hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle personelin can güvenliğini riske atmadan gerçekçi yöntemleri öğrendiğini belirtti. "Gerçek bir yangında karşılaşabilecekleri tüm olumsuzluklarla mücadele etmenin yollarını burada deneyimleyerek öğreniyorlar," şeklinde konuştu.

Eğitim Çavuşu Mesut Topal ise 15 metrelik eğitim kulesinde verilen iple erişim tekniklerini anlattı. Basit istasyon kurulumları, ip özellikleri ve yük dağılımı gibi teknik bilgilerin ardından, personelin 15 metrelik kuleden seri iniş ve tırmanma pratiği yaptığını söyledi. Kuyularda, vadilerde veya trafik kazalarında mahsur kalan kişi ve hayvanların kurtarılması gibi kritik görevlere yönelik eğitimlerin personelin yeterli donanıma ulaşmasını sağladığını ekledi.

Genç itfaiyecilerin ortak tutkusu: İnsan hayatına dokunmak

Eğitim alan yeni itfaiye personellerinin heyecanı ve mesleğe olan tutkusu dikkat çekiyor. Ali Akkurt, itfaiyeciliğin hayali olduğunu ve insanlara yardım etmeyi sevdiğini belirtirken, Emre Can Durmaz ise bu mesleğin sadece parayla yapılamayacağını, "tutkuyla yapılabilecek" zorlu bir iş olduğunu dile getirdi. İbrahim Bolat, aldıkları gerçekçi eğitimler sayesinde tereddütsüzce alevlerin üzerine gittiklerini ve ekip ruhuyla yangını söndürmeyi başardıklarını söyledi. Eslem Kaçan, 15 metrelik kuleden iniş gibi yükseklik gerektiren uygulamalarda dahi korkularını yenerek mesleğini en iyi şekilde yapmak için çalıştığını ifade etti. Halil İbrahim Akış ve Şeyma Genç de mesleklerine duydukları bağlılığı ve İzmir halkına en iyi hizmeti sunma kararlılıklarını vurgularken, eğitimlerin gerçeğe çok yakın olmasının kendilerini sahaya hazırladığını belirttiler.