Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Konfederasyonu, 14 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği geniş katılımlı yönetim kurulu toplantısında, Türkiye’nin toplumsal barışı ve ekonomik kalkınması için tam destek kararı aldı. Genel Başkan Ferhan Ademhan, 87 federasyon ve 640 dernekle birlikte sürecin savunucusu olacaklarını ilan etti.

Alsancak’ta kritik zirve

İzmir Konfederasyonu, 14 Aralık’ta İzmir Alsancak’taki Voley Otel’de stratejik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Toplantıya eski Bakan Yüksel Çakmur ve İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay Esen gibi önemli isimlerin yanı sıra konfederasyon çatısı altındaki çok sayıda federasyon ve dernek temsilcisi katılım sağladı.

"Dayanışma, kardeşlik ve demokrasi" kararlarına tam destek

Toplantının ana gündem maddesini, Konfederasyon bünyesinde faaliyet gösteren Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun aldığı kararlar oluşturdu. Yönetim kurulu, komisyonun toplumsal huzuru tesis etmeye yönelik stratejilerini oy birliğiyle destekleme kararı aldı. Bu hamle, sivil toplumun demokrasiye ve kardeşlik hukukuna olan bağlılığının güçlü bir mesajı olarak değerlendirildi.

87 federasyon ve 640 dernekten ortak ses

İzmir Konfederasyonu Genel Başkanı Ferhan Ademhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada devasa bir yapıyı temsil ettiklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Konfederasyonumuza bağlı 87 federasyon ve 640 dernek ile birlikte; ülkemizde barışın ve kardeşliğin güçlenmesi, ekonominin canlanması ve şahlanması için tüm gücümüzle bu sürecin yanındayız."