Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde kentin kültürel dokusunu denizle buluşturan seçkin bir etkinliğe imza atıyor. "Blues on Blues" adıyla gerçekleştirilecek olan organizasyon, İzmir’in simge mekanlarından biri olan körfez sularında müzik tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Şehrin dinamik sanat yaşamına yeni bir soluk getiren bu etkinlik, yılın son günlerinde İzmirli sanatseverlere alışılmışın dışında bir kutlama alternatifi sunuyor.

Denizin ortasında nostaljik ve ritmik bir yolculuk

İzmir Kültür AŞ ile İZDENİZ AŞ’nin güçlerini birleştirdiği bu özel gece, 27 Aralık Cumartesi akşamı hayat bulacak. Müzik ve deniz keyfini harmanlayan etkinlik için tarihi Bergama Vapuru, saat 19.30 itibarıyla Konak İskelesi’nden hareket ederek mavi sulara açılacak. Blues müziğin köklü ve samimi tınılarının yeni yılın umut dolu enerjisiyle birleşeceği bu yolculukta, katılımcılar İzmir Körfezi’nin eşsiz panoraması eşliğinde unutulmaz anlar biriktirme fırsatı yakalayacak.

The Old Ramblers ile kesintisiz müzik ziyafeti

Gecenin müzikal atmosferini, blues dünyasının saygın ekiplerinden "The Old Ramblers" grubu şekillendirecek. Topluluğun güçlü ritimleri ve kendine has melodileri, vapurun nostaljik havasıyla birleşerek konukları büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Hem yılın stresini atmak hem de 2025’e neşeli bir giriş yapmak isteyenler için özenle hazırlanan repertuvar, gecenin enerjisini zirveye taşıyacak. Bergama Vapuru’nun güvertesinde yankılanacak olan bu ezgiler, kış akşamının serinliğini müziğin sıcaklığıyla dağıtacak.

Konfor ve lezzet bir arada sunuluyor

Katılımcıların konforunun en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü etkinlik süresince, Bergama Vapuru bünyesinde profesyonel yiyecek ve içecek servisi hizmet verecek. Hijyen ve kalite standartlarının ön planda tutulduğu ikram seçenekleri, gecenin keyfine eşlik edecek şekilde tasarlandı. Organizasyon disiplini ve güvenliği gereği, dışarıdan herhangi bir gıda maddesi veya içeceğin getirilmesine müsaade edilmeyecek; böylece tüm misafirlerin ortak bir standartta hizmet alması sağlanacak.

Dijital kolaylık: QR kodlu bilet dönemi

Sanatseverlerin bu özel geceye katılım sağlayabilmesi için biletleme süreci tamamen dijital platformlar üzerinden yürütülüyor. Etkinliğe dair biletler, güncel biletleme portalı bubilet.com.tr adresi üzerinden genel satışa açıldı. Satın alma işlemini tamamlayan kullanıcılara kısa mesaj yoluyla iletilecek olan özel bağlantı, QR kodlu biniş kartlarına erişim imkanı tanıyacak. Misafirler, vapur girişinde bu dijital kartlarını okutarak bekleme yapmaksızın bu eşsiz blues serüvenine dahil olabilecekler.