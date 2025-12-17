Son Mühür/ Beste Temel - Gençlere yönelik kültür, tarih ve doğa odaklı projelere önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Dağlar Günü kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinlik, İzmir’in ilk kültür rotası olma özelliğini taşıyan Efes-Mimas Yolu’nda gerçekleştirildi.

Menderes ilçesi sınırlarında yer alan Klaros–Ahmetbeyli etabında düzenlenen yürüyüşe gençlerin ilgisi yoğun oldu. Yürüyüş boyunca İzmir’de faaliyet gösteren 14 farklı dağcılık kulübünden 60 lisanslı sporcu, katılımcılara rehberlik etti.

Klaros ve Notion antik kentleri keşfedildi

Yaklaşık 7 kilometrelik parkurda ilerleyen üniversite öğrencileri hem spor yaptı hem de Ege uygarlıklarının izlerini yakından tanıdı. Yürüyüşün ilk durağı, antik dönemin önemli kehanet merkezlerinden biri olan Klaros Antik Kenti oldu. Öğrencilere alanın tarihi ve arkeolojik önemi hakkında bilgi verildi.

Rotanın devamında Ege Denizi’ne hâkim bir konumda yer alan Notion Antik Kenti’ne ulaşıldı. Katılımcılar, kentin tiyatrosunda mola verdi. Tarih, mitoloji ve arkeolojinin iç içe geçtiği rota, gençlere açık hava müzesi niteliğinde bir deneyim sundu.

Yürüyüş Ahmetbeyli kumsalında sona erdi

Mandalina bahçeleri ve çam ağaçlarıyla çevrili köy patikalarından geçen yürüyüş, Ahmetbeyli kumsalında tamamlandı. Gün boyu süren etkinlikte bölgenin doğal güzelliklerini keşfeden üniversite öğrencileri, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.