Son Mühür / Bornova’nın Naldöken mahallesinde, çöp bertaraf tesisi planına karşı tepkiler arttı. Bornova’nın 45 mahallesi arasında 2024 yılına kadar doğalgazdan mahrum kaldığını, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde okul ve sağlık ocağı yıkıldığını, 59 yıldır çimento fabrikasının gölgesinde yaşam mücadelesi verdiklerini aktaran mahalle sakinleri, şimdi de İzmir’in çöp bertaraf tesisinin adresi olma riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Naldöken, Bornova ve Harmandalı bölgelerinde çöp bertaraf tesisi kurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ön onay alındığını, İzmir genelinde toplam yedi-sekiz farklı noktada bu tür tesislerin planlandığını duyurmasının ardından Naldöken sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerine çöp depolama tesisi kurma girişimine karşı harekete geçti.

“Doğalgaz daha bu sene geldi”

Naldöken’deki Sivas İmranlılar Derneği’nde bir araya gelen mahalleli, uzun yıllardır hizmet yoksunluğu yaşadıklarını dile getirerek tepkilerini şu sözlerle ifade etti:

“Naldöken olarak ne yerel yönetimlerden ne de kamudan hak ettiğimiz hizmeti alamıyoruz. Mahallemizde bir karakol, bir postane bile yok. Bornova’nın 45 mahallesi içinde doğalgazsız tek mahalle kalmıştık, doğalgaz bu sene geldi. İzmir depremi sonrasında sağlık ocağı, ilköğretim ve lise binaları yıkıldı. Okullarımızın açılması yılan hikayesine döndü. İki okulumuzdan biri halen inşaat halinde. Lise öğrencilerimiz halen Bornova’da başka okullarda eğitim görüyor. Zeminden iki metre aşağıya yapılan Sağlık Ocağı her yağmurda su basıyor. Naldöken Mahallesi’ne çalışan tek belediye otobüsü sabah ve akşam saatlerinde ihtiyaca cevap veremiyor, sefer sıklıkları artırılmıyor. Yollarımız delik deşik. Bunlar yetmezmiş gibi mahallemize bir de çöp depolama alanı yapılmak isteniyor. Naldöken’e çöp tesislerinin yapılmaması için en güçlü şekilde mücadele edeceğiz ve gerçekleşmemesi için çok büyük bir direniş içinde olacağız. Birlik ve beraberlik ile üst düzey mücadele ruhu sergileyerek tepkimizi en güçlü şekilde dile getireceğiz.”

12 Kasım’da ikinci kez ses yükseltecekler

Mahalle sakinleri, Naldöken Mahalle Muhtarı Cemil Buz’un öncülüğünde 12 Kasım 2025 Çarşamba günü (yarın) saat 11.00’de Naldöken Taziye Evi’nde bir araya gelerek “Naldöken Çöplük Olmasın” sloganıyla yeniden seslerini yükseltecek. “Geleceğimize Birlikte Sahip Çıkacağız” diyen Muhtar Cemil Buz, “Naldöken ve çevre mahallelerin muhtarları ve sakinleriyle bir araya geliyoruz. Naldöken’e yapılacak çöp depolama tesisi sadece Naldöken’i değil, Kavaklıdere, Yeşilçam, Mevlâna, Doğanlar, Evka 3, Pınarbaşı, Ümit Mahallesi, Karadeniz Mahallesi, Gürpınar Mahallesi başta olmak üzere geniş bir bölgede hayatı olumsuz etkileyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi çöp tesisini yaşamdan uzak bir noktaya kurabilir. Biz zaten uzun yıllardır mahallemiz sınırlarında bulunan çimento fabrikasından dolayı muzdaribiz. Tüm vatandaşlarımızı “Naldöken Çöplük Olmasın” çağrımıza katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.