Son Mühür/ Beste Temel - Gaziemir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde özel bir konserle andı. Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte sanatçı Mehtap Meral sahne aldı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ile eşi Deniz Işık’ın ev sahipliğindeki konsere; Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ve eşi Özge Kurnaz, CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı ve eşi Nursel Şırlancı, geçmiş dönem ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Miniklerden büyük alkış

Konserde Mehtap Meral ve orkestrası, Atatürk’ün sevdiği eserleri ve Atatürk’ün anısına bestelenen şarkıları seslendirdi. Gaziemirliler, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti ve Atatürk’e duydukları sevgiyi birlikte dile getirdi. Etkinlikte sahne alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gaziemir Şubesi Çocuk Korosu da büyük beğeni topladı. Miniklerin seslendirdiği şarkılar izleyicilerin coşkusunu artırdı.

“Atatürk’ün izinde sonsuza dek yürüyeceğiz”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, programda yaptığı konuşmada Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Işık, “Bu ülkede özgürce, eşit ve onurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. O sadece bir kurtarıcı değil, çağdaş ve demokratik Cumhuriyet’in mimarıdır. Atatürk’ün devrimleri bugün sahip olduğumuz tüm değerlerin temelidir. Bugün bu ülkede bilimi, sanatı, adaleti ve özgürlüğü savunabiliyorsak onun sayesindedir” dedi.

Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yaşamımızın her anında O’nun fikirlerini ve çağdaşlık mirasını yaşatıyoruz. Atatürk’ün açtığı yolda, Cumhuriyet’in ışığında, bilimin rehberliğinde sonsuza dek yürüme kararlılığındayız. Bu ilke ve değerleri geleceğe taşıyacağız. Çünkü Atatürk sadece geçmişimiz değil, geleceğimizdir. Ulusumuzun kurtarıcısını saygı ve minnetle anıyorum.”