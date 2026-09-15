Son Mühür/ Beste Temel- Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Multi Taekwondo Avrupa Oyunları’nda yarışan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, turnuvayı iki altın ve bir bronz madalyayla bitirdi.

40 ülkeden yaklaşık bin 900 sporcunun katıldığı büyük organizasyonda tatamiye çıkan İzmirli sporcular, sergiledikleri performansla uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

Kaan ve Eda Yelaldı Avrupa Şampiyonu

Erkekler 54 kiloda ay-yıldızlı formayı temsil eden Kaan Yelaldı, zorlu rakiplerini tek tek eleyerek kürsünün en üst basamağına çıktı.

İlk turda Büyük Britanyalı Cameron Done’u yenen Yelaldı; ikinci turda Fransız Eliot Guardiola’yı, üçüncü turda ise İspanyol Bernat Nadal Mir’i devirdi.

Final maçında Rus rakipleri Dmitriy Balakhneev karşısında da üstünlüğünü koruyan genç sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Gençler 42 kilo kategorisinde yarışan Eda Yelaldı da organizasyonu şampiyonlukla tamamladı. İkinci turda ev sahibi Sırbistan’dan Lena Milosevic’i, çeyrek finalde Türk rakipleri Sakibe Su Dağ’ı yenen Yelaldı, yarı finalde İtalyan Ilaira Nicoletti’yi mağlup etti.

Finalde Yunan sporcu Ilektra Tsouprol ile karşılaşan Eda Yelaldı, rakibini mağlup ederek altın madalyayı elde etti.

Zehra Gürbüz’den bronz madalya

Büyük kadınlar 46 kiloda yarışan Zehra Gürbüz ise turnuvadan bronz madalyayla ayrıldı. İlk turu maç yapmadan geçen Gürbüz, ikinci turda Rus Daria Poluektova’yı, çeyrek finalde ise bir diğer Rus sporcu Aminat Kamalutdinova’yı mağlup ederek yarı finale çıktı.

Final turunda Yunan Melina Georgiou’ya mağlup olan milli sporcu, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Hırvatistan'a gidecekler

Multi Taekwondo Avrupa Oyunları’nda dereceye giren Kaan Yelaldı ve Zehra Gürbüz, elde ettikleri sonuçlarla önemli bir avantaj sağladı.

İki sporcu, aralık ayında Hırvatistan’ın ev sahipliğinde yapılacak U21 Ümitler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.