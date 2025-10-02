Son Mühür/Alper Temiz - 1962 yılında kurulan ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmir’in bilinen tek kadın basketbol takımı olan Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü kadın basketbol takımı, yaşanan mali kriz nedeniyle Cuma günü gerçekleştirilecek müsabakaya çıkamayacağını açıkladı. Maçlarını genellikle 500 kişilik bir kapasiteye sahip 12 Eylül Spor Salonu’nda oynayan kulüp, Türkiye’nin en eski basketbol kulüpleri arasında yer alıyor. 2014 yılında Urla Belediyesi bünyesinde olan ancak sonraki süreçlerde kendi mali özgürlüğü üzerinde ilerlemeye çalışan kulüp, Cuma günü Fenerbahçe ile yapılacak müsabakaya çıkamaması nedeniyle ligden de diskalifiye olacak.

Ağustos ayında hakkında, ligden çekilecekleri yönünde bilgi çıkan kulüp, ligden çekilmemiş ve takım kurulabilmesi gayretiyle uğraşmıştı. Ancak belediye desteğinin çekilmesi ve İzmir çevresinden de herhangi bir destek ile karşılaşılamaması, kulübün de akıbetini belirledi.