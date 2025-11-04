Son Mühür- Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek derinleştiğini ve önümüzdeki yüzyılda birçok büyük şehrin deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle tamamen sular altında kalabileceğini açıkladı. Türkiye’den İstanbul ve İzmir, araştırmada risk altındaki şehirler arasında yer aldı.

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash öncülüğünde yapılan çalışmada, küresel ısınmanın yol açtığı su taşkınları ve deniz seviyesindeki artışın, dünya genelinde 37 büyük metropolü tehdit ettiği belirtildi. Nash’in araştırmasına göre, bu şehirlerin büyük bölümü önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanamaz hale gelebilir.

Kıyı koruma önlemleri yetersiz

Araştırma, özellikle kıyı şehirlerinde hâlâ etkili bir koruma planı bulunmadığını ortaya koydu. Bazı ülkeler deniz duvarları ve taşkın önleme projeleri ile önlem alırken, altyapı eksiklikleri bazı bölgelerde riskin giderek arttığını gösteriyor.

Türkiye’den iki şehir yüksek riskte

Nash’in çalışmasına göre, İzmir ve İstanbul, deniz seviyesinin yükselmesiyle ciddi tehdit altında. Uzmanlar, İzmir Körfezi ve İstanbul’un kıyı hatlarının su taşkınlarına karşı hassas bölgeler arasında olduğunu belirtiyor.

En yüksek risk altındaki 20 şehir

Araştırmada, 2100 yılına kadar yok olma riski taşıyan ilk 20 şehir şöyle sıralandı:

Vancouver – Kanada Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri Lizbon – Portekiz Boston – ABD Sydney – Avustralya İskenderiye – Mısır Miami – ABD San Francisco – ABD Ho Chi Minh – Vietnam Dakka – Bangladeş Londra – İngiltere Cakarta – Endonezya Bangkok – Tayland Kolkata – Hindistan İzmir – Türkiye İstanbul – Türkiye Osaka – Japonya New York – ABD Mumbai – Hindistan Tokyo – Japonya

Küresel ölçekte tehdit

Bilim insanları, deniz seviyesindeki yükselmenin sadece kıyı şehirlerini değil, tüm dünya nüfusunu etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Kıyı bölgelerinde yaşayan milyarlarca insanın, yükselen sular nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, sera gazı emisyonlarının azaltılmaması durumunda, 2100 yılına kadar deniz seviyesinin bir metre kadar yükselebileceğini ve bunun pek çok tarihi ve ekonomik merkezin haritadan silinmesine yol açabileceğini belirtiyor.