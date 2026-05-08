İzmir'in en iyi hastanesi, listeye Türkiye genelinde 15'inci sıradan giren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak öne çıkıyor. Şehirden listeye giren ikinci kurum ise 26'ncı sıraya yerleşen Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Her iki hastanenin de listeye girmesi, İzmir'in sağlık alanındaki gücünün uluslararası ölçekte tescillendiğini gösteriyor.

İzmir'in en iyi hastanesi Ege Üniversitesi nasıl seçildi?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 1955 yılından bu yana İzmir Bornova'da hizmet veriyor. Onkoloji, kardiyoloji, organ nakli, beyin ve sinir cerrahisi gibi alanlarda Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri olarak biliniyor. Newsweek değerlendirmesinde tedavi kalitesi, hijyen standartları, doktor ve hemşire başına düşen hasta sayısı gibi kriterler ön plana çıktı. Hastanenin akademik kadrosu ve araştırma kapasitesi de puanlamada belirleyici oldu.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise Konak'taki köklü yerleşkesiyle hem tıp eğitimi hem de poliklinik hizmetleri açısından bölgenin en yoğun çalışan kurumlarından. Hastanenin acil tıp, kadın hastalıkları ve doğum, yenidoğan yoğun bakım servisleri ülke genelinde referans gösteriliyor.

İzmir'in en iyi hastanesi sıralamasında hangi kriterler etkili?

Newsweek ve Statista'nın hazırladığı sıralama dört temel veri kaynağına dayanıyor. İlki, kamu kaynaklarından derlenen kalite ölçütleri. Tedavi başarısı, hijyen önlemleri ve personel başına düşen hasta sayısı bu başlıkta inceleniyor. İkinci kaynak, 32 ülkeden on binlerce sağlık çalışanının katıldığı çevrim içi anket. Doktorlar, hemşireler ve hastane yöneticilerinden hem kendi ülkelerindeki hem de yurt dışındaki hastaneleri önermeleri istendi.

Üçüncü ölçüt hasta deneyimi. Taburculuk sonrası yapılan memnuniyet anketleri, tavsiye etme oranı ve tedavi sürecindeki memnuniyet düzeyi puanlamaya dahil edildi. Son olarak 2025 sonbahar ve kış döneminde hastanelerle iletişime geçilerek PROMs yani Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçümleri verileri toplandı.

İzmir'in en iyi hastanesi seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Sıralamalar genel bir fikir verse de kişisel sağlık ihtiyacı her zaman önceliklidir. Bir hastanenin uzmanlık alanı, sahip olduğu cihaz altyapısı, ulaşım kolaylığı ve hekim kadrosu kişiden kişiye değişen ölçütler. Onkolojide referans bir hastane, kalp cerrahisinde aynı performansı sergilemeyebilir. Bu nedenle tedavi gerektiren bir durumda hastaların, ilgili branşın güçlü olduğu kurumu tercih etmesi öneriliyor.

İzmir'de Ege Üniversitesi ve Tepecik dışında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Şehir Hastanesi ve özel sektörden Medical Park, Kent Hastanesi gibi kurumlar da farklı branşlarda öne çıkan kuruluşlar arasında yer alıyor.