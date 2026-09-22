Son Mühür- Yüksek enflasyon, katlanan giderler ve tıkanan kredi muslukları... Ege’de yeme-içme sektörü tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor. Son dönemde peş peşe gelen konkordato haberleri ve sessiz sedasız kapatılan kepenkler, krizin boyutunu net biçimde ortaya koydu. Tehlike kapıda.

Masadaki tabaktan çiftçinin tarlasına

Ege Gastronomi Turizmi Derneği (EGATDER), sektörde derinleşen bu tablo karşısında harekete geçti. Dernek Başkanı Sezer Altan, yaşanan sıkıntının sadece birkaç kafe veya restoranın zararıyla sınırlı kalmayacağını vurguluyor. Yeme-içme sektörü; tarladaki çiftçiden nakliyeciye, yerel gıda üreticisinden turizme kadar uzanan devasa bir ekonomik çarkı döndürüyor. Çark durursa, tüm bölge ekonomisi zarar görür.

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele adımlarını önemsediklerini belirten Altan, sektörün ayakta kalabilmesi için nokta atışı desteklerin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Mutfakta yangın büyüyor: 5 maddelik acil destek talebi

İşletmelerin belini büken unsurlar açık: Fırlayan kira ve enerji faturaları, artan personel giderleri ve finansmana erişimde yaşanan tıkanıklık.

EGATDER Yönetim Kurulu, doğrudan ekonomi yönetimine iletilmek üzere 5 maddelik bir çözüm paketi hazırladı. Masadaki somut talepler şunlar:

Vergi Ve KDV Kolaylığı: İşletmelerin nefes almasını sağlayacak geçici vergi düzenlemeleri.

İstihdam Kalkanı: SGK prim teşviklerinin artırılarak mevcut kadroların korunması.

Can Suyu Kredileri: KOBİ ölçeğindeki işletmelere uygun koşullu finansman.

Borç Yapılandırması: Banka borçlarının işletmelerin reel nakit akışına göre yeniden taksitlendirilmesi.

Enerji Desteği: Yüksek fatura yükünü hafifletecek özel teşvik mekanizmaları.

"Eleştiri değil, ortak akıl çağrısı"

Dernek yönetimi, dile getirilen bu taleplerin bir sitem ya da eleştiri değil; üretimi ve istihdamı koruma gayreti olduğunu belirtiyor. Kapanmayan her dükkan; korunan bir istihdam kapısı, süren bir tedarik zinciri ve geleceğe taşınan ekonomik değer demek.

Mevcut fırtınanın ancak ortak akıl ve kamu iş birliğiyle atlatılabileceğini ifade eden EGATDER, çözüm yolunda tüm kurumlarla masaya oturmaya hazır olduklarını duyurdu.