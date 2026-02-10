Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Ahmetefendi Mahallesi’nde kanalizasyon sorunu mahalleliyi isyan ettirdi. Her yağmur yağdığında mahalleyi ve evleri kanalizasyon pisliği bastığını söyleyen Çiğli Ahmetefendi Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baytaş, göreve geldiği günden beri bu sorunu çözmek için uğraştıklarını ancak tüm başvurulara rağmen bir türlü çözüm üretilmediğini ifade ederek tepki gösterdi.

Mahalledeki altyapı probleminin uzun süredir devam ettiğini ifade eden Baytaş, sorunun temelinde kanalizasyon rögarlarının ve yağmur suyu akış kotunun düşük olmasının yattığını söyledi. Baytaş, “İki yıl önce muhtar seçildim. Muhtar olduğum günden beri mahallemizde bulunan 8920’li sokaklarda sorunlar var. Bu sokakların kanalizasyon rögarları ve yağmur suyu akış kotu düşük. Her yağmur yağdığında ve kanalizasyon doluyor ve taşıyor. Tabii vatandaşın evlerini bu sefer kanalizasyon pisliği basıyor. İki yıldır bu sorunumuzu dile getiriyoruz ancak henüz bir çözüm bulunamadı” diyerek yaşanan mağduriyeti anlattı.

“Ne zaman yağmur yağsa aynı şey”

Sorunun çözümü için defalarca ilgili kurumlarla görüştüklerini belirten Baytaş, aldıkları yanıtın ise yıllardır değişmediğini söyledi. Baytaş, “Kanalizasyon Daire Başkanlığı ile görüştük; ‘O bölgende kanalizasyon projesi başladı, sıra size geldiğinde çözeceğiz’ dediler. Peki biz o zamana kadar ne yapacağız? Sıra ne zaman bize gelecek belli değil. Aşırı yağış olur, insan gücünü aşar, hizmet yetersiz kalır… Bunları anlarız ve ne yaşanıyorsa onu bir şekilde telafi ederiz. Ancak buradaki öyle bir şey değil. Burada ne zaman yağmur yağsa biz aynı şeyi yaşıyoruz. Yağmur yağıyor, evlerimiz, sokaklarımız pislik içinde kalıyor” dedi.

“İnsan dışkısı ve pislik her yerde”

Geçici çözümlerin dahi yanlış ve çevreye zarar verir şekilde uygulandığını ileri süren Baytaş, şunları söyledi: “Buraya geçici bir kanal açın ve kanal seviyesini düşürün diye defalarca söyledik ama bizi duyan olmadı. Eğer bizim önerilerimiz yerine sizin projeleriniz varsa da bunları artık hayata geçirin ve mağduriyeti giderin. Burada iki yıldır insanlar aynı sorunu yaşıyor. 8920 sokağın başında bir rögar var; onun üzerine bir motor koydular. 50 ila 60 metrelik bir hortumla suyu tren yolu istikametine götürdüler. Orada da toprağa bir kanal açtılar. Açık alandan motorla çekilen atık toprağa boşaltılıyor. O pislik de Harmandalı üzerinden denize gidiyor. Bu kabul edilemez. Bu sefer de canlıları yok ediyorsunuz. İnsan dışkısı ve pislik her yerde.”

“Arayıp ‘Elinizi vicdanınıza koyun’ dedim”

“Bunların iş yapma niyeti de yok” diyen Baytaş, “Gece saat 12’de vatandaş arayıp ‘Evimizi kanalizasyon atığı bastı, mahsur kaldık’ diyor. Evler dışkı içinde. İnsanlar sandalyelerin üzerinden basa basa ilerliyor. İnanın her yeri aradım. En son kanalizasyon dairesi şefini arayıp ‘Elinizi vicdanınıza koyun’ dedim. Artık insan dışkısı ve pisliği motor bile kaldıramıyor. Giden su gidiyor, gitmeyen ise sokağa taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Bunun siyaseti de partisi de yok”

Mahalle sakinlerinin artık dayanacak gücünün kalmadığını söyleyen Baytaş, yoğun koku nedeniyle ciddi sağlık endişeleri yaşandığını söyleyerek, “İnsanlar kokudan zehirleneceğiz diye isyan ediyor. Bu kadarı da olmaz! Kimse kusura bakmasın, buna kimsenin hakkı yok. Artık herkes kendine gelsin. Bir ekip göndersinler ve bu sorunu çözsünler. Herkes ‘Sorun benimle ilgili değil’ diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyor. Bütün hayatım bu çalışmalarda geçti; bu haksızlığa artık tahammül edemiyorum. Kimse bizim babamızın oğlu değil. Yarın bir gün bu vatandaştan yine oy isteyecekler. Bu insanlar size bir daha oy verir mi? Bu mağduriyeti yaşayan 55 bina var. Zaten bu bölge aynı zamanda kentsel dönüşüm bölgesi, bir belirsizlik var. Önümüzdeki üç-beş yıl ne olacağı da belli değil. Özellikle zemin katlardaki vatandaşın tamamı her yağmur yağdığında mağdur oluyor. Oraya en basitinden 50-100 metrelik bir kanal açılabilir. Balatçık tarafında kanal seviyesi çok düşük. İZBAN durağının oraya da sıfır rögar yapıldı. Oraya bir boru bağlansa geçici de olsa çözüm olur. Halk insan dışkısı içinde. Dün yine aynı şeyler yaşandı. Vatandaşın yanına gittim, bileklerime kadar o pisliğin içine girdim. Yazık, günah… Gerçekten günah… Soruyorum: Gecenin 12’sinde evinizi kanalizasyon pisliği basarsa ne yaparsınız? İnsan dışkıları etrafta… Bunun siyaseti, partisi yok. Siz idare edemiyorsanız, idare edenler gelsin ve baksın” diye konuştu.