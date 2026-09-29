Karşıyaka'da lodos fırtınası vapurları iptal ettirirken, Bornova'da ayaz yolları keser. Herkes sıcak bir çay bardağına ellerini sarıp ısınmanın yollarını arar. Havanın bu kasvetli haline inat, Körfez'in güneyinde bambaşka bir bahar senaryosu yazılıyor.

Seferihisar'da Güneşin Tadı Başka

İzmir'in kışın en şanslı ilçesi şüphesiz Seferihisar. Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip bu güzel ilçe, sırtını dayadığı tepeler sayesinde kuzeyden gelen o meşhur dondurucu poyrazı hissetmiyor. Coğrafyanın bu torpili sayesinde Seferihisar, kış aylarında İzmir'in genel ortalamasından her zaman birkaç derece daha sıcak kalmayı başarıyor. Özellikle Sığacık tarafında güneş yüzünü gösterdiğinde, hava sıcaklığı tişörtle dolaşılacak kıvama kadar çıkabiliyor.

Klima Fişini Çektiren İklim

Bir evin en büyük gider kalemlerinden olan elektrik ve doğalgaz faturaları, Seferihisarlıların çok da dert etmediği bir konu. İzmir merkezde kombiler son ayarda yanarken, burada yaşayanlar için güneye bakan pencerelerinden içeri süzülen öğle güneşi evi ısıtmaya yetiyor da artıyor. Mandalina bahçelerinin o ferah kokusu, kışın o isli ve boğucu soba kokusunun yerini alıyor.

Kış Ortasında Sahil Keyfi

Seferihisar'ın bu tatlı havası, İzmirlilerin de kaçış noktası. Hafta sonu geldiğinde şehir merkezinin o gri rutubetinden bunalanlar, soluğu burada alıyor. Sahil kenarında balık ağlarını temizleyen balıkçılarla sohbet etmek, kale içindeki dar sokaklarda üşümeden dolaşmak ve açık havada kahvaltı yapmak, Seferihisar'ın kışa sunduğu en güzel hediyelerden biri.