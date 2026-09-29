CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Fulya Alça ve ilçe yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı programına Güzelbahçe'deki muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski belediye başkanları, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve eski milletvekilleri katıldı.

Güzelbahçe’de CHP buluşması

Gerçekleşen toplantıda CHP içindeki gelişmeler ve aynı zamanda Güzelbahçe'nin ve kentin gündemindeki konular değerlendirilirdi. Ayrıca programda birlik ve bereberlik mesajları da verildi.

“103 yıllık yapı küllerinden ayağa kalktı”

CHP'nin köklü yapısının zayıflatılmayacağından bahseden konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "İçimizdeki ayrışma 103 yıllık bir yapıyı küçültmez. Tam tersine, bu yapı her daim küllerinden tekrar güçlenerek ayağa kalkmıştır. Bugün de böyle olacak” dedi.

Alça’dan iç çekişme mesajı

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Fulya Alça ise iç çekişmelerin bir tarafta bırakılması gerektiğini savundu. Bu çekişmelerin CHP'nin 103 yıllık oluşumunu küçültemeyeceğinden bahseden Alça şu ifadeleri kullandı:

“Hukuki ve siyasi ayrışmaların yaşandığı bu dönemde iç çekişmeleri bir kenara bırakıp halkın ve kentin sorunlarıyla uğraşma zamanıdır. Bu iç çekişme her iki tarafı da son derece yordu. Bu çekişmenin iki tarafa da bir yararı yok.Bu tür çekişmeler 103 yıllık oluşumu asla küçültemez. Bu miras kişilerin ve siyasetçilerin çok çok üstündedir.”