Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Borsası, Eylül ayı olağan birinci toplantısı gerçekleşti. Seçimli genel kurul öncesinde düzenlenen son meclis toplantısında başkan Işınsu Kestelli, kürüsüden veda konuşması gerçekleştirerek, baki olanın dostluk olduğunun altını çizdi.

Ömer Gökhan Tuncer: Tarımı yalnızca toprak üzerinden değerlendirmek doğru değil

Gelecek dönemde tarım kavramının yalnızca toprak üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini aktaran ve tarımın önümüzdeki yıllardaki önemine değinen İzmir Ticaret Borsa Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, "Önümüzdeki dönemde tarımı yalnızca toprak üzerinden değerlendirmek yeterli olmayacak. Bu dönüşümün ölçeğini anlamak için bir kaç rakama bakalım. Dünya ekonomisi yeni işler yaratırken, işin kendisini yeniden tanımlayacak. Yeni dünyanın işlerini kimler yapacak? Bu da bize İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nin ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor.

Küresel yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam 16 milyonun üstüne çıkmış durumda. Bunun tarımdaki karşılığı son derece açıktır. Türkiye açısından baktığımızda bu dönüşüm artık teorik değildir. Bu son derece önemli bir gelişmedir. Hayvan gübresine yalnızca atık gözüyle bakmamalıyız. Burada önemli bir paradigma değişikliğine ihtiyaç vardır. Toprak bu dönüşümün merkezinde yer almaktadır. Toprağın organik maddesini artıran her uygulama gelecek nesillere yapılan bir yatırımdır. Bugün aynı zamanda son meclis toplantımızı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Borsamızın değerli emekçilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Işınsu Kestelli: Sıfatlar geçicidir baki olan dostluklardır

Tuncer'in ardından kürsüden duygusal bir veda konuşması gerçekleştiren ve 17 yıllık başkanlığın sonunda görevi devredecek olmanın heyecanını yaşadığını kaydeden İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Belirsizlikler artarken, planlama yapmak zorlaşıyor. Büyüme aşağı yönlü ilerliyor. Tedarik zinricindeki kırılmalar, tüm dünyada problemler yaratıyorr. Bu konjoktürde ülke olarak hassas dengeyi korumayı öncelemek zorundayız. Tarım sektörürmüz bu yılın ikinci çeyıyreğinde yüzde 13.3 ile önemli bir gelişim elde etti. Bölgemizin gözbebeği olan incir, zeytinyağı gibi ürünlerde yüksel rekolte gibi olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız.

Mevcut değerlendirmeler güçlü ve uzun bir El Nino'ya işaret ediyor. Bunların birer risk senaryosu olduğunu belirtmek gerekiyor ancak Avrupa'da bunun bazı örneklerini görüyoruz. 2009 yılında bu görevi üstlendiğimde bu görevi yapan ilk kadın oldum. Yıllar içerisinde şunu daha iyi anladım ilk olmak elbette kıymetlidir. Görev sürem boyunca tarımın geleceğinden, teknolojiye pek çok proje geliştirdik. 17 yıldır büyük gururla taşıdığım bayrağı yeni arkadaşlarıma devretmenin heyecanını taşırken, herkese şükran duyuyorum. Her veda hüzünlüdür ama benim hüznüm görevimi tamamlamanın verdiği huzurla harmanlanıyor. Sıfatlar geçicidir. Baki olan dostluklardır"