Son Mühür/Hüseyin Demir 2026-2027 sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakalarında ikinci gün sona erdi. Kupa Voley’in üçüncü gününde Göztepe Spor Kulübü, İlbank ile kozlarını paylaşıyor. Grup maçları sonunda gruplarında birinci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek. 2025–2026 sezonu Vodafone Sultanlar ligi sıralamasında ilk beş sırada yer alan takımlar ise (VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul, Zeren Spor, Galatasaray Daikin), çeyrek final etabına doğrudan katılacak. Göztepe Spor Kulübü, İlbank maçı bugün saat 19:00’da İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonunda oynanacak. Mücadele TVF Voleybol TV ve Tabii Spor üzerinden yayınlanacak. İzmir’in Sultanları, ilk maçında Aras Kargo Spor Kulübü’ne mağlup olurken ikinci maçta İlbank karşısında galibiyet hedefliyor. Radoslav Arsov yönetimindeki sarı-kırmızılılar maç saatini bekliyor.
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