Spor Müdürü

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu. Yüksek lisansını “Basketbol Kulüplerinde Diyalojik Halkla İlişkiler: NBA ve Türkiye Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı teziyle tamamladı. Profesyonel olarak basketbol oynadı ve antrenörlük yaptı. Ulusal spor medyasında ve yerel gazetelerde görev aldı. Son Mühür’de Spor Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.