Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, olimpik branşlarda çalışmalarına devam ediyor. Sporun her disiplinden yer alan İzmir BBSK, geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyaları toplayan İzmirli sporcular, şehrin büyük gururu oluyor. 19-20 Eylül tarihlerinde Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali’nde İzmirli sporcular yıldız erkeklerde Türkiye ikincisi ve genç kadınlarda Türkiye ikincisi olurken, M3 kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğü elde etti. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyoruz. Sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi. İzmir’de triatlon gelişiminde önemli katkı ve hizmetlerde bulunan Adnan Yahşi, triatlon gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Muhabir: Hüseyin Demir