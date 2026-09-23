Son Mühür- Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde son dört sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, milli maçlar için verişen ara öncesi Trabzonspor karşılaşmasında sahadan 4-0 gibi ezici bir sonuçla mağlup ayrılmaktan kurtulamamıştı.

300 milyon avronun üzerinde takım değeriyle Avrupa'nın devleriyle boğuşmaya hazırlanan sarı kırmızılı ekipte gözler uzun süredir takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'yu aradı.

Monaco'dan 35 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ve yılda 7 milyon avro gibi bir miktarı maaş olarak alan Singo, sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarını yine yalnız bırakacak gibi görünüyor.



Geçtiğimiz sezon 28 Ağustos tarihinde imzayı atan Singo, Galatasaray'ın süper lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 50 karşılaşmanın sadece 29'unda forma giyebilmişti.

Okan Buruk'un sağ bek ve sağ stoperde şans verdiği Singo, sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon tam 21 maç kaçırmıştı.

Milli maç arası da yetmeyecek...



Dünya Kupası'nda formasını giydiği Fildişi Sahili'nde bir kez daha sakatlanan Singo'nun bu sezona başlangıcı da beklentilerin uzağında oldu.

Bu sezonun 7 resmi maçında sadece 40 dakika forma giyebilen sporcunun milli maç arası sonrası formasına kavuşması bekleniyordu.

Ancak Singo'dan gelen son haberler, sakatlığının milli maç arası sonrasına da sarkacağını gösterdi.

Milli ara sonrasında da sahalara dönmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkan Singo'nun Kasımpaşa ve Barcelona karşılaşmalarına yetişemeyeceği belirtildi.

Futbol analisti Cemil Tekin, Wilfried Singo için, ''Türk futbol tarihinin maliyet/performans dengesinde en kazık transferlerinden birisi ne yazık ki'' değerlendirmesinde bulundu.