Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan İzmir'de belediye yönetimlerinin güncel durumu, siyaset gündemini takip eden vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Son yapılan yerel seçimlerin ardından İzmir genelinde belediye başkanlıkları farklı partiler arasında paylaşıldı. 2024 yılı itibarıyla kesinleşen sonuçlar doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçelerin çoğunluğunda yönetim el değiştirdi veya mevcut partilerde kaldı. Özellikle AK Parti'nin şehirdeki hakimiyet alanı ve kazandığı ilçeler vatandaşlar arasında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İzmir'in hangi ilçeleri AK Parti'de? İşte yanıtı...

İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİ AK PARTİ'DE?

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İzmir'de AK Parti sadece Menemen ilçesinde belediye başkanlığını kazandı. Menemen Belediye Başkanı olarak seçilen Aydın Pehlivan, AK Parti logosuyla ilçeyi yöneten isim oldu. Seçim sonuçları incelendiğinde AK Parti'nin İzmir genelinde ilçe belediyesi bazında tek galibiyeti bu bölgede elde ettiği görülüyor.

İZMİR'DE DİĞER İLÇELER HANGİ PARTİDE?

İzmir'deki 30 ilçenin geri kalanında ise yönetim diğer siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında dağıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) şehirdeki 28 ilçede seçimi önde tamamlayarak belediye yönetimlerini üstlendi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye başkanlığını kazanarak kentteki yerel yönetim tablosundaki yerini aldı.

İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI VE BELEDİYE BAŞKANLARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP adayı Cemil Tugay galip gelirken, ilçelerdeki tablo AK Parti için Menemen ile sınırlı kaldı. 2019 yerel seçimleri ile kıyaslandığında AK Parti'nin yönetimindeki bazı ilçelerin el değiştirdiği gözlemleniyor. Güncel durumda Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti'nin İzmir'deki tek ilçe belediye başkanı olarak görevine devam ediyor.

İzmir'de AK Parti'nin kazandığı tek ilçe olan Menemen dışındaki tüm ilçelerde ve büyükşehirde farklı yönetimler iş başında bulunuyor. Vatandaşlar seçim bölgelerindeki projeleri ve yerel hizmetleri bu güncel tablo üzerinden takip ediyor.