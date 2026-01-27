İzmir il merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Gümüldür, Ege Bölgesi'nin popüler tatil beldeleri arasında yer alıyor. Uzun sahil şeridi ve temiz denizi sayesinde özellikle hafta sonları büyük bir ziyaretçi akınına uğrayan bölge, aynı zamanda tarımsal faaliyetleriyle de ön plana çıkıyor. Tatil planı yapan veya bölgeye yerleşmeyi düşünen pek çok kişi, bu yerleşimin resmiyette hangi ilçe sınırları içerisinde kaldığını öğrenmek istiyor. Peki, Gümüldür hangi ilçeye bağlı ve ulaşım imkanları nelerdir? İşte merak edilenler.

GÜMÜLDÜR HANGİ İLÇEYE BAĞLI?

Gümüldür, idari yapılanma bakımından İzmir'in Menderes ilçesine bağlı bir mahalle statüsünde bulunuyor. Geçmiş yıllarda belediye statüsünde olan ve kendi yerel yönetimine sahip olan bölge, 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte mahalle statüsüne geçerek tamamen Menderes Belediyesi'ne bağlandı. Kuşadası ve Seferihisar gibi önemli turizm merkezlerinin arasında stratejik bir konumda yer alan Gümüldür, Menderes ilçesinin sahil kesimindeki en büyük yerleşimlerinden birini oluşturuyor.

GÜMÜLDÜR NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

İzmir'in güneyinde konumlanan Gümüldür, kuzeyinde Menderes ilçe merkezi, batısında Seferihisar ve doğusunda Selçuk ilçeleriyle komşuluk ediyor. Bölgeye ulaşım hem özel araçlarla hem de toplu taşıma araçlarıyla oldukça kolay sağlanıyor.

İzmir merkezden Gümüldür'e gitmek isteyenler, Menderes yolunu takip ederek yaklaşık 50 dakikalık bir sürüşle beldeye ulaşabiliyor. Toplu taşıma tercih edenler ise ESHOT hatlarını veya İZBAN ile Cumaovası aktarma merkezine gelerek buradan hareket eden otobüsleri kullanabiliyor. Ayrıca Adnan Menderes Havalimanı'na olan yakınlığı, bölgeyi havayoluyla gelen turistler için de ulaşılabilir kılıyor.

GÜMÜLDÜR'ÜN ÖZELLİKLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ

Gümüldür denilince akla gelen ilk unsurların başında dünyaca ünlü satsuma mandalinası geliyor. Bölge ekonomisi büyük ölçüde narenciye tarımına ve yaz turizmine dayanıyor. Yaklaşık 7 kilometrelik kesintisiz plaj hattı, sığ denizi ve çeşitli konaklama tesisleriyle aileler için uygun bir tatil ortamı sunuyor. Bölge sınırları içerisinde yer alan gece pazarı, kamping alanları ve su parkları, turizm sezonunda yerleşimin nüfusunu kış aylarına oranla birkaç katına çıkarıyor. Tarihi dokuya yakınlığıyla da dikkat çeken Gümüldür, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi turistik noktalara yaklaşık 30-40 kilometrelik bir mesafede yer alıyor.