Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova ilçe teşkilatından önemli bir görev ataması yapıldı. Parti içi çalışmaların hız kesmeden devam ettiği Bornova'da, CHP Bornova Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevine Gülbahar Serbes atandı. Bu atama, ilçe örgütünde ve partililer arasında büyük bir heyecanla karşılandı.

Gülbahar Serbes, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk değerlendirmelerde, partinin temel değerlerini ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Bornova'nın her mahallesine, her evine ve her bireyine ulaştırmak için çalışacaklarını belirtti. Kadınların siyaset mekanizmalarındaki rolünün önemine dikkat çeken Serbes, kadın kollarının sadece bir parti organı olmadığını, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve dayanışmanın en güçlü adresi olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde sahada daha aktif olacaklarını ifade eden Serbes, kapı kapı dolaşarak yurttaşların sorunlarını dinleyeceklerini ve çözüm önerilerini paylaşacaklarını dile getirdi. Bornova genelinde kadın örgütlenmesini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten İlçe Başkanı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.