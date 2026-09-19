Son Mühür- İzmir’in Konak ilçesine bağlı Hatay semtindeki CarrefourSA şubesinde çalışan bir grup işçi, hak ettikleri ücretlerin ve yemek kartı ödemelerinin gecikmesi ile haksız işten çıkarmalara karşı direniş başlattı. Çalışanlar, son üç aydır maaşlarını düzenli alamadıklarını, yaşadıkları ekonomik mağduriyet ve eksik ödemeler nedeniyle bazı mesai arkadaşlarının istifa etmek zorunda kaldığını iddia etti. Yaşanan sorunların çözülmemesi üzerine mağdur işçiler, haklarını aramak için eylem kararı aldı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Bizler Carrefour Hatay Şubesi’nde aylardır haksızlığa uğrayan işçileriz. Bu şube açılalı 6 ay oluyor. Son üç aydır maaşlarımızı düzenli alamadık, maaşlarımız ve ticketlarımız hep geç yattı. Bir bölümümüz bu duruma dayanamayarak maaş eksiğine rağmen istifa etmek zorunda kaldı. Eksik maaşlarımızın yanı sıra yemek kartlarımız yatırılmadı. Bir bölümümüz yakın zamanda “performansınız düşük” ya da “konuşmalarınızı dinledik, müşteri şikayeti var” gibi sudan sebeplerle haklarımız ve maaşlarımız ödenmeden kapının önüne konduk. Mağdur olan işçi arkadaşlarımızdan biri strese dayanamayarak işten çıkarıldığı günün akşamında kalp krizi geçirdi. Alacaklarımızı talep ettiğimizde muhatap bulamadık, telefonlarımıza cevap bile verilmedi. Alaycı tavırlarla karşılaştık, burası bir bakkal dükkanıymış gibi kasada para yok denilerek geçiştirildik, oyalandık. Biz üç kuruşluk maaşlarımızı bile geç alıyorken, eksik alıyorken bizden yüksek performans göstermemiz beklendi. Bizim kiramızı, çocuklarımızı, geçimimizi umursamayan Carrefour patronu kendisiyle empati yapmamızı bekledi. Hep “siz kendinizi patronun yerine koyun” dendi."

"Yok öyle yağma! Bizden Carrefour şubesinin ağalarıyla uzlaşmamızı bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Sizler yatlarınızın, katlarınızın keyfini sürerken biz işçiler üç kuruşluk alacaklarımızın peşinde koşuyoruz. Ne empatisinden bahsediyorsunuz? Buradan Patronların Ensesindeyiz Market İşçileri Dayanışma Ağı olarak Carrefour patronlarına sesleniyoruz. Şubenin patronuna ihaleyi yıkıp işin içinden sıyrılamazsınız. Sizin şube ağalarınızın kar hırsının kurbanı olmayacağımızı ilan ediyoruz! Taleplerimiz kabul edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan ilan ediyoruz! Haklarımızı alana kadar tüm Carrefour şubelerinin eylem alanımız olacağını ilan ediyoruz. Tüm kamuoyunu yanımızda olmaya, mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz. "